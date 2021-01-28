نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “PUBG UC” طريقة شحن شدات ببجي مجاناً 2021 بخطوات شرعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب جميع لاعبي ببجي في معرفة طريقة لشحن شدات ببجي لكي تأهلهم في الالتحاق بمستويات أفضل في اللعبة، مما يدفعهم للبحث عن طرق مجانية لا تحتاج إلى أموال وتكون آمنه وسهله، فببجي تُعد واحدة من أشهر الألعاب التي انتشرت بشكل سريع في كافة الدول على مستوى العالم بأكمله، حيث يلعبها الكثيرون والبعض أصبح مدمناً لتلك اللعبة.

شحن شدات ببجي

وشدات ببجي هي عبارة عن عملة افتراضية فعندما يحصل عليها الشخص تُمكنه من الحصول على بعض الإضافات التي تجعله يتأهل لكي يتخطى الكثير من المستويات في اللعبة.

طرق شحن شدات ببجي

يبحث كافة لاعبي ببجي عن طريق سهلة لشحن شدات ببجي، لذا سوف نوضح لكم طرق متعددة لشحنها عبر ما يلي:

شحن شدات ببجي مجاناً “Free PUBG UC”

يُمكنك القيام بذلك عن طريق فتح اللعبة وبعد ذلك سيظهر لك إعلان.

قم بالإنتظار لعدة ثواني حتى ينتهي الإعلان ولا تغلقه.

في حالة تركك للإعلان سوف تحصل على نقاط كثيرة وبعد تجميعك لها يُمكنك استبدالها بشدات ببجي بشكل مجاني دون دفع أموال.

طريقة شحن شدات ببجي بالكارت

يُمكنك الآن شحن شدات عن طريق شحن كروت وذلك عن طريق اتباع بعض الخطوات التالية وهي:

افتح اللعبة على الهاتف واختر الدولة التي ترغب في الشحن إليها ثم ستظهر لك جميع الأسعار على حسب عملة البلد التي قُمت باختيارها.

اضغط على أيقونة الشحن ثم اختار العدد المطلوب من الشدات على حسب رغبتك.

انقر بعد ذلك على فئة الشحن التي تتناسب معك ثم قم بتسجيل بياناتك الخاصة للدفع ثم انتظر قليلاً وبعدها سوف تحصل عليها ثم سيتم ترقيتك.

خطوات شحن شدات ببجي عن طريق جوجل بلاي

قم بتحميل تطبيق VPN ثم انقر لاختيار الولايات الأمريكية المتحدة ثم اذهب إلى إعدادات الهاتف واختر التطبيقات ثم اختر المتجر وانقر لمسح التخزين.

بعد ذلك سيتم تحويلك للمتجر الأمريكي الذي يحتوي على خاصية النقاط وبعدها على نقاط التشغيل وانقر انضمام مجاني.

سوف يظهر لك طريقة الدفع ثم قم بكتابة رقم الفيزا ثم قم بإضافتها ولكن لا تحتوي على رصيد وبعدها قم بالضغط على زر المتابعة ثم الحفظ.

بعد ذلك سوف تظهر لك رسالة بها عروض اضغط على خانة موافق.

اذهب إلى جوجل بلاي واضغط على النقاط المكتسبة ثم ستظهر لك جميع التطبيقات المجانية وبعدها قم بتثبيتها.

قم باستبدال النقاط ببطاقات جوجل بلاي ثم اضغط على طريقة الدفع واذهب إلى ببجي واختر رمز الشدات واختر عددها ثم انقر على شراء.

وأخيراً عن طريق الخطوات السابقة سوف تحصل على شدات مجانياً.

أسعار شدات ببجي بالدرهم الكويتي

يتساءل الكثيرون عن ثمن الشدات بالدرهم الكويتي ويُمكنكم معرفة ذلك عن طريق ما يلي:

يُمكنك شراء 63 شدة بمقابل 0.30 دينار كويتي.

128 شدة يُمكنك شرائها بمبلغ 60 دينار.

مبلغ 1.5 دينار كويتي سوف تحصل به على 340 شدة.

شدات ببجي يُمكنك شرائها بمبلغ 3 دينار وهما 690 شدة.

أسعار شدات ببجي بالدرهم الإماراتي

قم بشراء 63 شدة بمبلغ 67 درهم.

يُمكنك شراء بمبلغ 34 درهم 128 شدة.

سعر 340 شدة من ببجي هي 18.36 درهم إماراتي.

690 درهم يُمكنك الحصول على 1875 شدة.

أسعار الشدات بالمملكة العربية السعودية