نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن ببجي مجانا 5000 شدة بضغطة واحدة الموسم 17 طريقة أمنة ومضمونة 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن ببجي ،بطريقة مجانية الآلاف من المستخدمين يبحثون يوميا عن شحن شدات ببجي مجانا لشراء مستلزمات اللعبة مثل الملابس والأسلحة …..الخ اليوم سوف نتعرف عن طريقة جبارة ومجربة ومضمونة 100% في شحن لعبة ببجي 5000 شدة مجانا وبضغطة واحدة طريقة حديثة جدا فتابعوا معي أعزائي القراء في السطور القليلة القادمة طريقة الشحن والاستمتاع مع الأصدقاء باللعب PUPG UC.

شحن ببجي بطريقة مجانية الموسم 17

يوجد علي شبكة الأنترنت الكثير من المواقع تقدم هذه الخدمة ولكن اليوم معنا موقع يقدم هذه الخدمة بطريقة مجانية وأمنة موقع عرب بابجي فقط بضغطة واحدة في شحن شدات ببجي والآن فلنتابع الخطوات التالية:

نفتح الموقع المذكور أعلاه سوف تظهر صفحة مدون عليها مكافأة ببجي مجانا يعمل حتي 2023 نقوم بالنقر علي ( أضغط هنا للمتابعه )

سوف تظهر نافذه أنتظر من فضلك ثم تظهر تم إضافة طلبك بنجاح .

بعد ذلك سوف تفتح نافذه سوف يطلب منك رقم الخاص بحسابك ID .

نضع معرف الحساب ID ثم نختار نوع نظام هاتفك أندرويد أو IOS .

ثم نختار الحزمة الذي تريدها 660 شدة أو 5000 شدة وبضغطة واحدة فقط.

ثم نضغط علي إرسال سوف تظهر نافذة جاري البحث عن حسابك وثم تظهر نافذة تم إيجاد حسابك بنجاح.

ثم تظهر نافذه جاري تحصيل المكافأة الذي قمت ب أختيارها ثم تم إنشاء مكافأتك بنجاح.

سوف تظهر نافذة مدون فيها الخطوة النهائية ثم نضغط على زر التحقق الآن.

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طريقتين لاستكمال طلب شحن شدات PUPG UC

الطريقة الأولي بعد أستكمال الخطوات أعلاه سوف تفتح نافذه بها عروض تطبيقات أفتح تطبيقين سوف يحولك تلقائيا إلي متجر جوجل بلاي أو آبل ستور اذا كان هاتفك يدعم IOS نقوم بتحميل التطبيقين من جوجل بلاي أو ابل ستور ثم نفتح حسابنا في لعبة ببجي سوف نلاحظ اضافة شدات ببجي 5000 شدة.

الطريقة الثانية إذا لم تحب تحميل التطبيقات اضغط علي عرض المزيد في النافذة الخاصة بعروض التطبيقات وأضغط علي إعلان أخر بكل سهولة وسوف يفتح لك موقع أخر وسيطلب منك رقم هاتفك ضع رقم هاتفك وسوف يرسل لك كود على هاتفك ضعه في الموقع ثم ترجع مرة أخري إلي حسابك في ببجي سوف تلاحظ إضافة شدات ببجي بطريقة سهلة وبسيطة ومضمونة.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا اليوم طريقة شحن ببجي مجانا 5000 شدة مجانا بضغطة واحدة فهي أحدث طريقة على الإطلاق وأمنة ومضمونة 100% شكرا لكم على المتابعة ولكم منا كل الاحترام والتقدير ونتمنى لكم دائما دوام الصحة والعافية.