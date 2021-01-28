نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجي بطريقة مضمونة ومجانية 100% بدون رصيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي بطريقة مضمونة، ببجي من الألعاب التي اشتهرت مؤخرا بسبب قدرتها علي تسلية اللاعبين ومحاكاتها للواقع، يمكنك من خلالها التغيير وحدوث تغيرات كثيرة من داخل اللعبة، تجعلها أكثر تسلية وخلق جو مثير ومسلي بين المتنافسين، من خلال تنافسهم علي الملابس والأسلحة، حتى يفوز منهم واحد فقط وتظهر Winner Winner Chicken dinner جملة الاحتفال بالفوز ب اللعبة، سنتحدث في هذه المقالة عن طرق شحن شدات ببجي بطريقتين مختلفين شحن شدات ببجي بطريقة مضمونة ومجانية 100% وبدون رصيد.



شدات ببجي UC بطريقة مضمونة

UC من لعبة ببجي القتالية هي عملات يستخدمها اللاعبين للحصول علي المميزات في اللعبة من الأزياء والملابس الخاصة بكل لاعب، يستخدمها اللاعبين لشراء الأسلحة النارية، تمكنهم من تفعيل الرويال باس الذهبي الذي يمدك بكل تلك العناصر التي تميز لاعب عن آخر.

طريقة للشحن مجانا

يمكنك الحصول علي شدات ببجي بطريقة مجانية 100% ومضمونة بدون رصيد وعدم تعرض الحساب الخاص بك إلي التهكير أو الغلق بسبب طرق الدفع المزيفة التي تقدمها بعض التطبيقات .

توفر الشركة الناتجة و المصنعة للعبة ببجي إعلانات وفيدوهات داخل اللعبة، بدون الحاجة إلي شحن رصيد أو استخدام الفيزا و الكريدت كارد، فعند مشاهدتك للإعلانات التي توفرها لعبة ببجي، يمكنك ربح 5 من النقاط التي يمكنك تحويلها إلي شدات ومدة كل إعلان أو فيديو تتراوح بين 30 ثانية إلي دقيقة يتم تحويل تلك النقاط المجانية المكتسبة من خلال الإعلانات إلي شدات بطريقة مجانية وآمنة تماما علي حسابك وجهازك، مما لا يعرضك إلي التهيكير أو نقص من عمر البروسيور والبطارية بسبب استخدام طرق غير شرعية في السيطرة عليها.

طريقة الشحن عن جوجل بلاي

هذه الطريقة تلزم وجود رصيد وبطاقة دفع في حسابك علي جوجل بلاي، فعند تسجيل دخولك إلي لعبة ببجي بحسابك، اتجه إلي قائمة شراء UC وحدد عدد الشدات التي تريدنها مقابل الرصيد المتواجد علي حسابك، ستفتح لك في جوجل بلاي اختيار وسيلة الدفع التي يمكنك من خلالها الشراء، ثم أكد العملية وستصلك الشدات علي بريدك الإلكتروني باللعبة.