نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب وأحدث البرامج بالخطوات لجذب مستخدميه الذين هجروه في المقال التالي

عمر شويل - جدة تراجعت شركة الواتساب عن تطبيق الخصوصية الجديدة وتراجعت معها شركة الفيسبوك ، حيث وافق العملاء على تكملة التطبيق بدون تغيير في الشروط والخصوصيات، حيث يعمل البرنامج على تطوير التطبيقات بشكل محدث موافق للتحول الرقمي وأحدث التكنولوجيا، ونشر تطبيق واتساب عبر خاصية الحالة العبارات التالية: “لايستطيع واتساب قراءة محادثاتك الشخصية أو الاستماع إليها لأنها محمية بالتشفير التام بين الطرفين”، كما نشر تطبيق الواتساب عبر خاصية الحالة : “ترقب المزيد من التحديثات، بالإضافة إلى التزامنا بخصوصياتك مبدأ لا يتغير “.

محاولة من شركة فسيبوك لإعادة مستخدمي الواتساب الذين هجروه بمميزات جديدة :

وقامت الشركة مؤخراً بتطوير كافة مميزات الشركة ومن أهمهم تطوير ميزة المكالمات الجماعية فيديو من خلال تطبيق واتساب، بالإضافة إلى ميزة توسيع قدرات مكالمات الفيديو وذلك من خلال إضافة عدد من الأصدقاء في مكالمة واحدة ضمن تطبيقات الأجهزة المحمولة، فقد استغرقت نسخة الويب الخاصة بالتطبيق وقتاً أطول، ومن الجدير بالذكر أنها تمثل نسخة الويب من تطبيق واتساب إضافة مهمة لأولئك الذين يستخدمون واتساب باستمرار، ويعني هذا عدم الحاجة للوصول إلى الهاتف والاستجابة أثناء العمل من خلال جهاز الحاسب، وكان النقص الكبير في المكالمات خاصة بالنسبة للأعمال التجارية أحد العيوب الرئيسية لفترة من الوقت ضمن نسخة الويب من الخدمة وأدى ذلك إلى تخطي المستخدمين لنسخة الويب من تطبيق واتساب واستخدام خدمات GOOGLE MEET أو ZOOM.

العمل على إعادة من تركوا الواتساب بمميزات جديدة :

شهدت الفرتة الأخيرة من قبل شركة الواتساب تطوير وقرارات تجذب المستخدم وتؤكد على بقاؤه، حيث قررت تطوير المكالمات الصوتية والفيديو بتوسيعها، واحتفاظ المستخدمين بالتطبيق كما كان سابقاً وعودة المستخدمين الذين انتقلوا إلى تطبيقات أخرى مشابهة لتطبيق الواتساب باعتباها خدمات منافسة، وأكدت واتساب أن الميزة ستطرح هذا العام حيث كانت تعمل منذ عامين أو نحو ذلك على تنفيذ المكالمات عبر نسخة الويب لكن هناك حاجة دائما إلى الاتصال بالهاتف.

الخواص الجديدة تحت التجريب:

ما زال التجارب الخاص بالخواص الجديدة تحت التجربة ولم يتم الإعلان عنها، حيث تعمل الوظائف الجديدة مثل المكالمات عبر تطبيق الهاتف المحمول، إذا تفتح نافذة للمستخدم عند إجراء مكالمة لقبول المكالمة أو رفضها، وتسمح نسخة الويب أيضاً للمستخدمين بتعطيل الوظيفة تماماً إذا كانوا يفضلون ذلك، بالإضافة إلى طرح واتساب المكالمات التجريبية لمستخدمين محددين، لكن بسبب كونها ميزة تجريبية فهي متاحة لعدد قليل جداً من الأشخاص حالياً، ولا يزال من غير الواضح متى ستقوم واتساب بتوفير ميزة مكالمات الفيديو للجميع.