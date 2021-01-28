نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل لعبة فورت نايت download Fortnite مجانا 100% في 5 دقائق فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة فورت نايت تكتب باللغة الإنجليزية: Fortnite، و هي لعبة من ألعاب الفيديو الإلكترونية والتي يكسب بها من بقي على قيد الحياة، وقد تم إصدارها في يوم 27 يوليو من عام 2017 واكتسبت شهرة كبيرة، وهي متوفرة على Microsoft Windows و Mac OS X و Android و Nintendo Switch تشغيل، بلغ عدد مستخدميها 250 مليون مستخدم حول العالم. لعبة فورت نايت الجديد في لعبة فورت نايت: تجري لعبة Fortnite على الأرض المعاصرة، حيث تسبب الظهور المفاجئ لعاصفة عالمية في اختفاء 98٪ من سكان العالم، ويبدو أن كائنات مثل الزومبي تهاجم البقية.

تسمح لعبة Fortnite للقوة الملحمية المساعدة لكي تحارب العواصف وتحمي الناجين وإنشاء الأسلحة والفخاخ لكي تشارك في المعركة ضد موجات هذه المخلوقات التي تحاول أن تدمر أهدافها.

تتيح لعبة Fortnite القوة الملحمية للمساعدة في محاربة العواصف وحماية الناجين وإنشاء أسلحة ومصائد لمواجهة موجات الكائنات التي تحاول تدمير أهدافها.

يمكن للاعبين الحصول على مكافآت من خلال هذه المهام لتحسين سمات البطل وفرق الدعم وترسانات الأسلحة والفخاخ لأداء مهام أكثر صعوبة.

تدعم المعاملات الدقيقة اللعبة من خلال شراء عملات خاصة يمكن استخدامها للترقيات

تم إصدار Fortnite Battle Royale للمنصة نفسها في سبتمبر 2017. بطولة العالم للعبة الفورت نايت أقيمت المسابقة على حلقتين مجهزين بالحاسوب في ملعب آرثر آش في نيويورك، وشارك فيها حوالي 30 دولة، وبلغت قيمة الجائزة في عام 2019م 30 مليون دولار، لتصبح إحدى أكبر جوائز ألعاب الفيديو.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تحميل لعبة فورت نايت download Fortnite مجانا 100% في 5 دقائق فقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.