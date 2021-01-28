نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 إعدادات مهمة يجب عليك ضبطها في واتساب لحماية خصوصيتك وسرية حسابك في المقال التالي

عمر شويل - جدة يشتمل تطبيق واتساب على عدد من المميزات التي تمكنك من التحكم في خصوصيتك، ومنع انتهاكها، وذلك محافظة من شركة واتس آب على خصوصية مستخدميه، وهو بمثابة الطمأنة لعملائها بعد أن انتشر مؤخرًا بيع خصوصية المستخدم لشركة فيس بوك، وإليك مجموعة من هذه المميزات.

إيقاف خاصية أخر ظهور على واتساب

يمكن التحكم في إيقاف هذه الخاصية من خلال إتباع الخطوات الآتية:

قم بالدخول إلي واتس آب.

ثم الدخول على أيقونة الإعدادات “النقاط الثلاثة الموجودة التي تتواجد في أعلى يمين الشاشة”.

بعد ذلك قم بالدخول على الحساب.

قم بالنقر على خيار (الخصوصية).

قم بالنقر على عنوان آخر ظهور.

سوف يتم ظهور ثلاث خيارات، هي: (الجميع) Everyone، و(جهات الاتصال الخاصة بي) My contacts، ولا أحد) Nobody، اختر الخيار الثالث.

إخفاء صورة حسابك على واتساب

إذا كنت ترغب في إخفاء صور حسابك على الواتس اب عن الأشخاص الذين يمتلكون رقم هاتفك فيمكنك ضبط ذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية:

قم بالدخول على أيقونة الإعدادات وهي النقاط الثلاثة التي تتواجد أعلى يمين الشاشة، ثم قم بالنقر على الإعدادات.

بعد ذلك قم بالنقر على خيار الحساب.

بعد ذلك قم بالنقر على خيار الخصوصية.

بعد ذلك قم بالنقر على خيار صورة الحساب.

وأخيرًا قم باختيار خيار (لا أحد).

منع إضافتك إلى مجموعات واتساب دون إذنك

إذا كنت ترغب في منع إضافة حسابك إلي مجموعات واتس آب ويمكنك ذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية:

قم بالدخول إلى قائمة الإعدادات الخاصة واتساب.

الدخول على الإعدادات.

ثم خيار الحساب.

انقر على خيار الخصوصية.

ادخل على خيار المجموعات، اختر يمكن لجميع جهات اتصالك إضافتك للمجموعات عدا الأشخاص الذين تحددهم.

منع واتساب من الوصول إلى موقعك الجغرافي

يمكنك منع واتساب من الوصول إلى موقعك الجغرافي من خلال عن طريق التعليمات التالية:

قم بالدخول إلى الإعدادات من خلال جهازك.

قم بالنقر على إدارة التطبيق.

الدخول على خيار (أذونات التطبيق) App Permissions.

انقر على إذن الموقع الجغرافي، وسوف يتم ظهور قائمة بجميع التطبيقات التي منحتها حق الوصول إليه.

قم بالبحث عن تطبيق واتساب، ثم قم باختيار (أبدًا) Never لمنعه من الوصول إلى موقعك.

منع واتساب من حفظ الصور ومقاطع الفيديو تلقائيًا في هاتفك

لمنع واتساب من الاحتفاظ بالصور ومقاطع الفيديو اتبع الخطوات التالية: