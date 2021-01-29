نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف iPhone 13 Pro Max الجديد وسعره في السعودية ومصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت شركة أيفون بالإعلان عن هاتفها الأحدث iPhone 13 Pro Max التي يحمل مميزات رائعة، شاشة الهاتف مصنعة من خامات وجودة عالية وطبقة حماية عالية، حصول الهاتف على معالج وبطارية قوية جداً، يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس، حصول الهاتف على كاميرا عالية الجودة، خامات الهاتف عامتاً تأتي بجودة عالية جداً، لكن لا يوجد شاحن، يدعم الهاتف السماعات الخارجية، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على مواصفات وسعر هاتف iPhone 13 Pro Max الجديد.

مواصفات هاتف iPhone 13 Pro Max

يحتوي هاتف iPhone 13 Pro Max على بعض المواصفات وهي كالتالي:-

يأتي الهاتف بنظام تشغيل iOS 15. يأتي الهاتف بوزن 225 جرامًا. يتوفر من الهاتف اللون الأسود والأبيض والذهبي والفضي والأزرق. تصنع خامات الهاتف من واجهة زجاجية زجاج غوريلا ، ظهر زجاجي، الإطار من الفولاذ المقاوم للصدأ. يأتي الهاتف بمعالج من نوع Apple A14 Bionic، ومعالج رسومي من نوع ( Apple GPU (4-core graphics. تأتي الذاكرة الداخلية للهاتف بدقة 128/ 256/512 جيجابايت. لا يدعم الهاتف تركيب كارت ميموري. يدعم الهاتف وجود لمبة إشعارات. تأتي الكاميرا الخلفية للهاتف سداسية حي تأتي الكاميرا الأولى بدقة 24 ميجا (dual pixel) دبل بكسل بفتحة عدسة F/1.6 من نوع wide خاصة بالتصوير الواسع وهي الكاميرا الأساسية، وتأتي الكاميرا الثانية للهاتف بدقة 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 من نوع (ultrawide) الخاصة بالتصوير الواسع جدا والمسؤولة عن التقريب وتدعم المثبت البصري OIS والزوم، وتأتي الكاميرا الثالثة بدقة 16 ميجا بكسل من نوع (telephoto)، وتأتي الكاميرا الرابعة بدقة 12 ميجا بكسل (مستشعر عمق) والمسؤولة عن عمل البورتريه والعزل، وتأتي الكاميرا الخامسة بدقة 8 ميجا بكسل، تأتي الكاميرا السادسة بدقة 5 ميجا بكسل كما تدعم , HDR, panorama بالإضافة إلى فلاش ليد. تأتي الكاميرا الأمامية للهاتف مزدوجة حيث تأتي الكاميرا الأولي للهاتف بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 من نوع (wide) تدعم التصوير الواسع، وتأتي الكاميرا الثانية بدقة 12 ميجا بكسل من نوع (depth/biometrics sensor. يحتوي الهاتف على ميكروفون الثانوي الخاص بعزل الضوضاء أثناء استخدام الهاتف. تأتي بطارية الهاتف من نوع ليثيوم بوليمر بسعة 4000 مللي أمبير ويدعم الشحن السريع يدعم الشحن اللاسلكي قدرة 25 وات. يدعم الهاتف شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس. يأتي الهاتف بشريحة اتصال واحدة من نوع Nano Sim.

أسعار الهاتف

سوف نتعرف على أسعار هاتف iPhone 13 Pro Max وهي كالتالي:-