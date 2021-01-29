نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الكأس القطرية الناقلة لمبارة الأهلي والدحيل القطري مجانا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة الكأس القطرية، التي تعد من اهم القنوات الرياضية التي ارتفع عليها عمليات البحث خلال الساعات الماضية نظرا للإعلان من قبل إدارة القناة أنها ستقوم بنقل مبارة الأهلي المصري والدحيل القطري في بطولة كاس العالم للأندية مجانا، كما تقوم القناة بنقل العديد من المباريات الهامة في الدوري والكأس القطري والبطولات الدولية العديدة، لهذا قمنا بكتابة هذا المقال الذي نوضح لكم فيه جميع ترددات قنوات الكأس الرياضية علي كافة الأقمار الصناعية والتي أبرزهم نايل سات وعرب سات.

تردد قناة الكأس القطرية

تتميز قنوات الكأس الرياضية نقل كافة المباريات مجانا إلي المشاهدين كما تقدم باقة من افضل البرامج الرياضية واستضافة العديد من المحليين من كافة أنحاء العالم، يسعى العديد من المواطنين العرب والأفرقة ضبط تردد قناة الكأس السعودية والتي تعد بديل جيد لقنوات بي أن سبورت المشفرة التي تقوم بنقل وأذاعه المباريات، لهذا يتمكن المواطن من كافة أنحاء العالم وضع التردد الجديد لقنوات الكأس alkass sport، حيث تعد هذه القناة من ضمن اهم القنوات الرياضية بجانب قناة on time sports المصرية وكذلك القناة الأشهر في المملكة العربية السعودية قناة السعودية الرياضية.



تردد قناة الكأس القطرية علي النايل سات

القمر الصناعي نايل سات التردد 11919 معدل الترميز 27500 الاستقطاب افقي معامل تصحيح الخطأ 4/5

تردد alkass sport علي عرب سات

القمر الصناعي نايل سات التردد 12245 الاستقطاب عمودي معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6

موعد مبارة الأهلي المصري والدحيل القطري

يلتقي النادي الأهلي مع نظيرة الدحيل القطري في افتتاح بطولة كاس العالم للأندية يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021 والمقامة في علي استاد المدينة التعليمية بالريان حيث تنطلق المبارة بتوقيت قطر في السابعة والنصف مساءا كما تقام المبارة بتوقيت القاهرة في تمام الساعة 8.30 مساءا، يسعى النادي الأهلي المصري في تحقيق الفوز بالمبارة وتحقيق والصعود لمقابلة بايرن ميونيخ الألماني وتحقيق نتيجة إيجابية في البطولة كما حدث من قبل في النسخ الماضية التي شارك فيها الأهلي والتي أبرزها حصوله علي المركز الثالث في اليابان تحت قيادة مديره الفني السابق ما نويل جوزية حيث كان ابرز النجوم التي كانت معه في تلك الفترة محمد بركات، إسلام الشاطر، محمد أبو تريكة، عماد النحاس، وائل جمعة، عماد متعب، بالإضافة إلى الحارس الأسطورة عصام الحضري، حيث يمكن للمتابعين الراغبين في مشاهدة المبارة ضبط تردد قناة الكأس القطرية.