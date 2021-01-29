نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة السوبر السعودي بين الهلال والنصر على تردد قناة السعودية الرياضية KSA HD 1 نايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تترقب الجماهير السعودية مباراة نهائي كأس السوبر السعودي، بين الهلال والنصر على تردد قناة السعودية الرياضية غداً السبت على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتستعد القنوات الرياضية السعودية لنقل مباراة السوبر على أفضل وجه، كي تلبي رغبات الجماهير السعودية والعربية في كل مكان وأعلنت القنوات السعودية أنها ستنقل المباراة على الرياضية السعودية الأولى، وسوف تقوم بنقل المباراة بصوت معلقين لمزيد من المتعة للمشاهد وأتاحت الفرصة أمامه للاختيار بين المعلقين.

تردد قناة السعودية الرياضية

تنقل السعودية الرياضية مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتنقل مباريات كأس الملك وبطولات السوبر السعودي، وأيضاً مباريات السوبر الإسباني مؤخراً، مما جعل القنوات السعودية أفضل القنوات الرياضية العربية، ومحل بحث عن ترددها ليس في داخل المملكة السعودية وحدها بل في جميع أنحاء العالم، وتعمل السعودية الرياضية في الفترة القادمة على نقل العديد من الفاعليات العالمية الكبرى، لمزيد من الإمتاع للجمهور داخل وخارج السعودية.

مباراة السوبر السعودي

تنقل السعودية الرياضية مباراة نادي الهلال السعودي ضد النصر في نهائي كأس السوبر السعودي للموسم الماضي، الذي تم تأجيله أكثر من مرة بسبب جاحة فيروس كورونا المستجد، والمباراة غداً سوف تقام في العاصمة السعودية الرياض على ملعب استاد الملك فهد الدولي، ويديرها الحكم الدولي الإيطالي ” دانييلي أورساتو” ويعلق عليها المعلقين الصوتية الأولى فهد العتيبي، والقناة الصوتية الثانية المعلق حماد العنزي،وسوف تقيم القناة أستوديو تحليلي قبل موعد أنطلاق المباراة بساعة لتحليل المباراة فنياً من قبل خبراء الكرة السعودية.

تردد قناة السعودية الرياضية