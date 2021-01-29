نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن شدات ببجي مجانا 100% بدون فيزا أحصل على 1000 شدة فورا في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي مجاناً، محبين لعبة ببجي يبحثون عن طريقة شحن شدات ببجي مجاناً، نظراً لأن اللعبة أصبحت أكثر الألعاب انتشاراً في وقتنا الحالي، ولذلك فإذا ترغب في التعرف على الطريقة فعليك بمتابعة قراءة هذا المقال.

شحن شدات ببجي مجاناً

طريقة شحن شدات لعبة ببجي مجاناً في البداية عليكم بالدخول إلى الموقع oonoo website، وبعد ذلك عليكم بكتابة اليوزر نيم والباسورد، والايميل الخاص بكم، يتم تفعيل الحساب الخاص بكم ثم تسجيل الدخول على هذا الموقع، وبالطريقة السابقة سوف تتمكنون من الحصول على نقاط ثم القيام بتحويلها إلى حساب في لعبة ببجي، والتمكن من شراء الشدات.

أسعار شدات لعبة ببجي

يوجد العديد من الطرق التي من خلالها يمكنك استخدامها للنجاح في لعبة ببجي، فإذا كنت مواطن سعدي وترغب في دفع شدات لعبة ببجي فيمكنك القيام بذلك من خلال الدفع الإلكتروني لكي تقوم بتحويل الأموال ولذلك فنحن سنذكر لكم في الآتي أسعار سحن شدات ببجي في المملكة العربية السعودية.

عدد 63 شدات بلغ 75 ريال سعودي.

عدد 128 شدات بلغ 5.7 ريال سعودي.

عدد 340 شدات بلغ 75 ريال سعودي.

عدد 690 شدات بلغ 37.5 ريال سعودي.

نبذة عن لعبة ببجي

حصلت لعبة ببجي على أول الترندات على العالم العربي وعلى مستوى العالم كله، لأن أصبحت الآن مصدر من مصادر الدخل للكثير خاصة عند العرف وذلك عن طريق التعرف على أسعار الشحن المتوفرة، كما يوجد عدة مميزات للعبة ببجي على رأسها أنك يمكنك شحن لعبة ببجي عن طريق باي بال وماستر كارد.