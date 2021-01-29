نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تحميل لعبة ببجي الكورية في ثواني وخطوات شحن شدات ببجي مجانا في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تحميل لعبة ببجي الكورية تعتمد لعبة ببجي PUBG الكورية على البقاء المستمر وتتبع بعض المهارات والاستراتيجيات القوية، لذلك يكون الفائز هو آخر شخص ينجو في اللعبة، وتحتوي لعبة PUBG الكورية على عدد كبير من الأسلحة، ويمكن للاعبين استخدام هذه الأسلحة لحماية أنفسهم ومختلف المركبات الأخرى، في الوقت الحالي يبحث المزيد والمزيد من محبي لعبة PUBG عن كيفية تنزيل لعبة ببجي Pubg الكورية وهذا ما نقدمه لكم في هذا المقال.

كيفية تحميل لعبة ببجي الكورية

تتميز لعبة البيجي الكورية بتنوع كبير في الأسلحة وعدد كبير من المعارك بين المقاتلين، يمكن للاعبين الاستمرار في المشاركة في المعارك الشرسة بمجرد بدء اللعبة ستقاتل تلقائيًا مع 100 لاعب في مساحة شاسعة تبلغ 8 × 8 كيلومترات حاول الاستمرار في القتال، يستخدم لاعبو pubg الكوريون المباشرون جميع المهارات والقدرات القتالية للدفاع عن أنفسهم والفوز باللعبة.

طريقة تحميل لعبة ببجي الكورية

منذ أن أصبحت لعبة pubg أشهر لعبة في العالم يمكن للجميع استخدامها بمفردها أو مع فريق والتحدث إليها من خلال ميكروفون هاتفك، ويمكنك تنزيل لعبة ببجي PUBG الكورية على هاتف Android الخاص بك من خلالpubg-mobile-kr.ar.uptodown.

يمكنك أيضًا الحصول عليه من خلال Google Play وقضاء وقت ممتع، سواء كان ذلك بنفسك أو مع فريقك.

قم بتنزيل الكورية pubg من موقع uptodown

يمكنك أيضًا تنزيل لعبة pubg من أعلى إلى أسفل من خلال الموقع الإلكتروني التالي، والذي يحتوي على آخر تحديث من PUBG 1.0.0 MOBILE KR في كوريا الجنوبية.

تحديث ببجي

العديد شمل تحديث ببجي من المميزات، ومنها:

ظهور القطار في خرائط ببجي موبايل

إضافة عدد من الأطوار الجديدة باللعبة ومنها، الدوبل زون إضافة ماكينات مشروب الطاقة في خري الصحراء

تقلیل وقت ضغط الفريق من 30 ثانية إلى 20 ثانية

المزيد من السرعة والإثارة

خرائط جديدة بجودة عالية

خطوات شحن شدات ببجي من خلال الموقع الرسمي