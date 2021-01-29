نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق شحن جواهر فري فاير مجانا والحصول على آلاف الجواهر بشكل يومي في المقال التالي
عمر شويل - جدة طرق شحن جواهر ، فري فاير تعد من أشهر الألعاب حاليا حيث تنافس ببجي الآن، ويتم تحميلها على كافة أنواع الأجهزة مثل الأيفون والأندرويد وأجهزة الكمبيوتر ولوحات التحكم والايباد، وتعد لعبة فري فاير هي لعبة باتل رويال من تطوير 111 دوتس ستوديو وحققت اكثر تحميلا فعام Googleplay) 2019) فبلغت فري فاير أكثر من 500 مليون تحميل، تعد لعبة فري فاير أحدى الألعاب القتالية المشهورة فهي عبارة عن قنص وقتال فينزل مجموعة تحتوي على 50 لاعب في جزيرة مهجورة ويمكن اللاعب أن يلعب (وحيد، مجموعة، ثنائي ) يقوموا بجمع الأسلحة والقنابل ومركبات لقتل الأعداء فنفس الجزيرة فيوجد عدة طرق للعب (الطور الكلاسيكي-كلاش سكواد-ساعة الزحمة )، فسوف نذكر في هذة المقالة عن طرق شحن جواهر فري فاير مجانا والحصول على آلاف الجواهر بشكل يومي .
شحن جواهر مجانا 2021
لا يقدر لاعبين فري فاير على شراء أي شئ داخل اللعبة غير باستخدام الجواهر فالكثير يبحث عن طريقة مضمونة وشرعية للحصول على جواهر فري فاير مجانا و الحصول على الآف من الجواهر بشكل يومي.
الجواهر عن طريق الاي دي ID
يمكنك الحصول على الكثير من جواهر فري فاير من خلال النقاط points التي تمنحها لك التطبيقات عند تحميلها أو تنزيل الألعاب المعروضة؛ حيث تعطي لك هذه الألعاب بعض من التعليمات التي تقوم من خلالها بدعوة الأهل والأصدقاء أولا، وبعد التطبيقات تعطى عدد من استطلاعات الرأي Survey وهو عبارة عن استفتاء فتقوم فقط بالإجابة فقط،ومن خلالها تحصل على بعض من النقاط لكي تحصل على جواهر من خلال الخطوات الآتية :
- كل ما عليك فعله هو الدخول إلى قسم الإعدادات setting في الحاسب الالكتروني او الهاتف الأندرويد أو الأيفون.
- ثم الدخول إلى متجر جوجل بلاي او بلاي ستور.
- والنقر على الثلاث نقاط الموجودة بالأعلى، ثم اختيار الخانة المخصصة للدفع، ومنها يتم اختيار خانة اخرى للخيارات الدفع الأخري، ثم يقوم اللاعب بأختيار علامه للدفع في جوجل كروم.
- بعد ذلك يتم الدخول اللاعب إلى الإعدادات مره أخرى، والدخول إلى خانه الدفع واختيار أمريكا لجعل الحساب اللاعب أمريكي.
- ثم تكتب كل البيانات المطلوبة بشكل صحيح و مضمون ثم انقر علي حفظ و ارجع للصفحة الرئيسية.
- سوف تلاحظ وجود الكثير والعديد من النقاط والتي يمكن على اللاعب تحويلها إلى جواهر فري فاير وشحن الآلاف من جواهر فري فاير لحسابك الشخصي بداخل اللعبة أو مشاركتها مع الأصدقاء اللعبة.
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