نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف أيفون إس إي 2021 وموعد انطلاقه في الأسواق في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرحت شركة أيفون انها سوف تقوم بالإعلان عن هاتفها الجديد أيفون إس إي في مارس 2021 بمواصفات جبارة ورائدة، ويأتي الهاتف بمواصفات رائدة حيث أنه تأتي شاشة الهاتف بتصميم ممتاز من نوع سوبر أموليد وحيث أنها مزودة بطبقة عل هيئة زجاج لحماية الشاشة من الخدش، يدعم الهاتف شريحة اتصال واحدة، يدعم الهاتف خاصية OTG للاتصال بالأجهزة الأخرى، تعمل الكاميرا الخلفية للهاتف بتقنية التركيز التلقائي بالليزر، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على مواصفات هاتف أيفون إس إي 2021.

مواصفات هاتف أيفون إس إي 2021

سوف نتعرف على مواصفات هاتف أيفون إس إي وهي كالتالي:-

يدعم الهاتف شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع. تصنع خامات الهاتف من زجاج أمامي، زجاج خلفي مع إطار ألومنيوم. يدعم الهاتف شريحة اتصال واحدة من نوع نانو. تأتي الذاكرة الداخلية للهاتف بدقة 128 جيجابايت / 256 جيجابايت، وبذاكرة عشوائية بدقة 3 جيجا رام، مع امكانية تشغيل اكثر من تطبيق. يأتي الهاتف بمعالج من نوع A14 Apple بدقة تصنع 7 نانومتر، سداسي النواة (2×2.65 GHz Lightning + 4×1.8 GHz Thunder)، بالإضافة الي معالج رسومي من نوع Apple GPU (رسومات رباعية النواة). يدعم الهاتف مستشعر البصمة الموجود أسفل الشاشة. تأتي شاشة الهاتف من نوع سوبر أموليد بدقة 4.7 بوصة ويدعم تقنية 16 مليون لون وتصل أبعاد الي 65.4٪. يأتي الهاتف بنظام تشغيل iOS 13. يأتي الهاتف مقاوم للغبار والماء حتي متر ونصف لمدة نصف ساعة بشهادة IP67. يدعم الهاتف مستشعرات أخري منها التسارع والبوصلة والتقارب والبارومتر والدوران. تأتي بطارية الهاتف من نوع ليثيوم بوليمر، وتدعم الشحن السريع بقوة 18 وات. تأتي الكاميرا الخلفية للهاتف واحدة حيت تأتي بدقة 12 ميجا بكسل, f / 1.8 (عرض) ، PDAF ، OIS، وتعمل على كشف الوجه HDR,بانوراما، وتسجيل الفيديو بدقة 2160p @ 24/30 / 60fps ، 1080p @ 30/60/120 / 240fps ، HDR ، OIS ، تسجيل صوت ستريو. تأتي الكاميرا الأمامية للهاتف واحدة حيث تأتي بدقة 7 ميجا بكسل, f / 2.2. يدعم الهاتف راديو FM. يدعم الهاتف شبكات الواي فاي Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax، نطاق مزدوج، نقطة فعالة. يدعم الهاتف البلوتوث اصدار 5.0 مع A2DP و LE. لا يدعم الهاتف منفذ 3.5 ملم للسماعات.

أسعار الهاتف

لم يتم تحديد سعر الهاتف حتى الآن في أي دولة وسوف يتم تحديث المقال عندما يتم تحديد سعر الهاتف مباشرتاً.