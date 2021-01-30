نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف Samsung Galaxy S10 Plus ومميزاته وعيوبه وسعره في الدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد هاتف Samsung Galaxy S10 Plus الأقوى في هواتف سامسونج الحديثة التي تنافس جميع هواتف الشركات الأخرى، حيث أن تطلق دائماً شركة سامسونج كل ما هو جديد من هواتف المحمول التي تحتوي على العديد من المواصفات والمميزات الرهيبة، ويتميز هذا الهاتف بمجموعة مواصفات تميزه عن غيره من الهواتف ومنها يأتي الهاتف بإصدارين من المعالج حيث يأتي الإصدار الأول بمعالج من نوع Exynos 9820 Octa بتقنية 8nm مع وجود معالج رسومي من نوع Mali-G76 MP12، ويأتي الإصدار الثاني بمعالج من نوع SDM855 Snapdragon 855 بتقنية 7nm مع وجود معالج رسومي من نوع Adreno 640، ويدعم شبكات الجيل الثاني الـ 2G وشبكات الجيل الثالث الـ 3G وشبكات الجيل الرابع الـ 4G، وسنتحدث في هذا المقال عن مواصفات هاتف Samsung Galaxy S10 Plus ومميزاته وبعض عيوبه.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S10 Plus

يحتوي هاتف Samsung Galaxy S10 Plus على مجموعة من المواصفات الرهيبة التي تلفت نظر الجميع وهي كالتالي:

تأتي أبعاد الهاتف 157.6×74.1×7.8 ملم. يدعم شاشة من نوع Dynamic AMOLED بمساحة 6.4 بوصة بدقة 1440×3040 بكسل أبعاد عرض بنسبة 19:9. يدعم الهاتف تركيب ذاكرة خارجية مثل الكارت الميمورى حتى سعة 512 جيجا بايت. يدعم الإتصال قريب المدى الـ NFC. يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4، وتأتي الكاميرا الثانية وهي الاساسية بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.5 أو F/2.4، وتأتي الكاميرا الثالثة بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2. يزن هذا الهاتف 175 جرام. يدعم الهاتف صوت الـ Dolby Atmos والاستريو. يأتي الهاتف بإصدارين من المعالج حيث يأتي الإصدار الأول بمعالج من نوع Exynos 9820 Octa بتقنية 8nm مع وجود معالج رسومي من نوع Mali-G76 MP12، ويأتي الإصدار الثاني بمعالج من نوع SDM855 Snapdragon 855 بتقنية 7nm مع وجود معالج رسومي من نوع Adreno 640. خامة تصنيع الهاتف زجاج من نوع Gorilla Glass من الأمام والخلف، مع وجود إطار من الألومنيوم. يدعم الهاتف شريحتي اتصال من نوع Nano Sim. يدعم الهاتف شبكات الجيل الثاني الـ 2G وشبكات الجيل الثالث الـ 3G وشبكات الجيل الرابع الـ 4G. يوجد لهذا الهاتف عدة ألوان مختلفة منها اللون الأبيض الزجاج واللون الأبيض للسيراميك واللون الأسود الزجاج واللون الأسود السيراميك واللون الأخضر للزجاج. يأتي الهاتف بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة حيث يأتي الإصدار الأول بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت، ويأتي الإصدار الثاني بذاكرة صلبة بسعة 512 جيجا بايت، ويأتي الإصدار الثالث بذاكرة صلبة بسعة 1 تيرا بايت. تأتي الذاكرة الصلبة من نوع UFS 2.1 والذاكرة العشوائية من نوع LPDDR4X. يأتي الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة IP68 حتى متر ونصف تحت الماء لمدة 30 دقيقة. يدعم الهاتف نظام تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS مع دعمه لأنظمة الملاحة الأخرى الـ A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO. يدعم هذا الهاتف المميز كاميرا أمامية ثنائية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.9، وتأتي الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2. يدعم الهاتف جميع ترددات الواي فاي ويدعم ترددات الـ a/b/g/n/ac/ax بالإضافة إلى دعمه لـ Dual band, Wi-Fi Direct, hotspot. منفذ الـ USB يأتي من نوع الـ Type-C 3.1 مع دعمه لـ OTG. تأتي البطارية بسعة 4100 ملي أمبير حيث تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط كما يدعم الهاتف الشحن العكسي بقوة 9 واط والشحن العكسي لشحن الاجهزة الاخرى لاسلكيا. يأتي الهاتف بأحدث نظام تشغيل حيث يأتي بـ Android 9 Pie مع واجهة الـ One UI الجديدة. مستشعر البصمة مدمجة تحت الشاشة بالإضافة إلى دعمه خاصية Face Unlock. يدعم الهاتف معظم المستشعرات الأخرى حيث يدعم مستشعرات التسارع والقرب والضغط الجوي والجيروسكوب والنبض والبوصلة والـ SpO2. يدعم البلوتوث بأحدث إصدار الإصدار الخامس مع دعمه لـ A2DP, LE, aptX.

مميزاته

يوجد به مجموعة مزايا جميلة جداً تجعله ذات قيمة عالية وهذه المميزات هي:

يأتي الهاتف بأحدث نظام تشغيل حيث يأتي بـ Android 9 Pie مع واجهة الـ One UI الجديدة.

يدعم الهاتف الشحن العكسي لأول مرة في هواتف سامسونج.

يدعم الهاتف صوت الـ Dolby Atmos والاستريو.

الكاميرات تعطي أداء أكثر من ممتاز في الهاتف سواء في الإضاءة المرتفعة أو المنخفضة.

الهاتف يدعم الـ 3.5 ملم لإستخدام سماعات الأذن.

تعطي شاشة Dynamic AMOLED أداء مذهل.

عيوب الهاتف

يوجد للهاتف عدة عيوب بسيطة من هذه العيوب:

لا يميل بعض المستخدمين إلى إستخدام الشاشة المنحنية من الجوانب ويميلون إلى الشاشة المستطيلة.

لا يوجد بالهاتف لمبة الاشعارات.

لم يتم تطوير الشحن السريع للبطارية فهو بقوة 15W.

انخفاض جودة الكاميرا السيلفي في الإضاءة الضعيفة.

سعر الهاتف في بعض الدول

نقدم لحضراتكم سعر هذا الهاتف في بعض الدول العربية وهي كالتالي: