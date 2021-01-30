نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن جواهر فري فاير مجانا 2021 حيث والحصول على آلاف الجواهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أنتشرت الألعاب الألكتورنية بشكل كبير والتي أصبحت تشغل بال الكثيرين ومنها على سبيل المثال لعبة جواهر فري فاير، وتعتمد لعبة جواهر فري فاير على الحصول على جواهر وشحن لشراء هذه الجواهر، ويبحث محبي هذه اللعبة على طريقة لشحن جواهر فيراري مجانا.

لعبة جواهر فيراري :

وقد تم إنشاء لعبة جواهر فيراري “garena free fire” عام 2017 وبدأت في الانتشار تدريجيا حتى مطلع عام 2019 ومن هنا بدأت تنتشر على مستوى العالم وقد حققت هذه اللعبة أرباح مهولة حتى أنها وصلت الى مليار دولار.

طريقة شحن جواهر فيري فاير مجانا:

وهي تعد اللعبة الاكثر تحميلا على أجهزة الاندرويد وكما ذكرنا سابقا فأن هذه اللعبة تحتاج لشحن لشراء الجواهر ويبحث مستخدميها على طريقة لشحن جواهر فري فاير مجانا ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة لشحنها مجانا فقط ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية:

الدخول على متجر جوجل بلاي وتحويل الخاص بك الى حساب أمريكي وهذه الخطوة هامة جدا حتى يسهل عليك تجميع النقاط بالإضافة الى معرفة الرصيد الخاص بك في المتجر.

وحتى يمكنك معرفة طريقة الشحن يجب عليك اولا إستطلاع قائمة جواهر فري فاير حتى تقوم بإختيار الجواهر المرغوبة والتأكد من وجود رصيد كافي في حسابك في متجر جوجل بلاي.

ولتغيير حسابك الى حساب امريكي يجب اتباع الخطوات التالية :

سوف تقوم على أعدادات جوجل بلاي ثم اختيار طريقة الدفع ثم الدخول على جوجل كروم.