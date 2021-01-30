نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب وطرح ميزة جديدة على الأيفون وبالخطوات كيفية نقل الرسائل إلى تيلجرام في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهدت الفترة الأخيرة ضجة هائلة حول سياسة الموافقة على الخصوصية التي سوف يتم تطبيقها في شهر مايو حسب الإعلان الأخير لها لمستخدميها، ونتج عن هذا التحديث لجوء عدد كبير إلى التطبيقات الأخرى، وتتمثل هذه التطبيقات في التيلجرام وسيجنال وغيرها، فعملت شركة الفيسبوك المسؤلة عن الواتس اب على تحديث برامجها لجذب مستخدميها وإضافة ميزات أخرى جديدة للحفاظ على العدد الحالي من المستخدمين وعودة الآخرين، وأخيرا تخطط تطبيق المراسلة الفورية واتساب طرح ميزة جديدة على نظام التشغيل ios من شأنه أن يوفر المزيد من الخصوصية والأمان للمستخدمين على أن يتم تعميمه قريباً لجميع الأفراد.

ميزة في الواتساب الجديد :

ومن الجدير بالذكر أن التطبيق يتيح خدمة وميزة جديدة وهي تمكن ربط حساب الواتساب نسخة سطح المكتب، أي إمكانية واتساب ويب حيث يتم من خلال مربع الإلكتروني شبكة خاصة، وهذه الميزة أكثر أماناً، حيث يتحتم عليك تمكين المصادقة البيومترية على هاتفك قبل أن تتمكن من ربط الحساب، بالإضافة إلى أن الشركة قالت أن النظام الجديد يهدف إلى ضمان أنه في حالة وصول شخص آخر إلى هاتفك فلن يتمكن من ربط حسابك بمتصفح الويب الخاص به وقراءة رسائلك الخاصة، وسيتم تمكين النظام الجديد على جميع أجهزة أيفون التي تعمل بنظام ios 14، وذلك من خلال استخدام TOUCH ID أو FACE ID وبعد ذلك سيتم طرحه على أجهزة الأندرويد من خلال المصادقة الحيوية، هذا يعني أنه يتعين على المستخدمين استخدام بصمة الأصابع أو بصمة الوجه ربط حساباتهم ما لم يقوموا بتعطيل المصادقة البيومترية لأجهزتهم بالكامل.

طبقة أمان إضافية :

أكدت الشركة أنها لا تهدف إلى الوصول إلى مسح الوجه أو بصمات الأصابع أو محاولة تجميعها، ولكنها تسعى إلى توفير طبقة أمان إضافية تساعد على حفظ خصوصية المستخدم وذلك قبل السماح لكافة المستخدمين بربط حساباتهم، بالإضافة إلى أنها أكدت أيضا على أنه سيتم طرح التحديث الجديد للأجهزة المتوافقة مع نظام التشغيل IOS 14 في الأسابيع المقبلة.

بالخطوات كيفية نقل رسائل الواتساب إلى تيليجرام

كيفية نقل رسائل واتساب إلى تيلجرام بالخطوات :

يحتاج المستخدم إلى استخدام ميزة تصدير الدردشة EXPORT CHAT لنقل رسائل واتساب الخاصة به إلى تيلجرام وذلك من خلال القيام بالخطوات الآتية :