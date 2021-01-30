أسعار ومواصفات إم جي 5 موديل 2021

ارتفعت القيمية السعرية للسيارة MG 5 موديل 2021، وتراوحت تلك الزيادة بين 2000 و5000 جنيه باختلاف الفئات الثلاث المقدمة من هذه الأيقونة، والتي تعد واحدة من الإصدارات المنافسة بقوة داخل السوق المصري للسيارات، وذلك عن فئة السيدان العائلية، والتي تتسم بالعديد من المفاهيم الحديثة واللمسات العصرية.

زودت إم جي 5 موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 120 حصانا، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، أما عن الناحية الاقتصادية فيبلغ استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.8 لتر، وذلك عندما تخوض مسافات تقدر بـ 100 كم.

تتمتع السيارة بالعديد من مواصفات الأمن والسلامة التي تضمنت منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، ونظام متابعة ضغط الإطارات، إضافةً إلى برنامج التوازن الإلكتروني، ونظام تعزيز المكابح عند المنحنيات CBC.

تحتوي أيضا على باقة من التجهيزات تشمل، مستشعرات ركن مدعومة بكاميرا خلفية تساعد على اصطفاف السيارة، وزر إيقاف وتفعيل المحرك، ومثبت سرعة، ومكيف هواء، ومقعد ذات تحكم كهربائي، وفتحة سقف للفئة الأعلى تجهيزًا.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة ام جي 5 موديل 2021

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل STANDARD 2021محرك 1500 سي سي بسعر 219.990 جنيه بدلًا من 216.990

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل COMFORT 2021محرك 1500 سي سي بسعر 239.990 جنيه بدلًا من 237.990

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل LUXURY 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 259.990 جنيه بدلًا من 254.990