نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات هاتف أبل أيفون 11 برو ماكس الذهبي 256 جيجا في مكتبة جريرiPhone 11 Pro Max ‎ في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر أبل أيفون 11 برو ماكس 256 جيجا الذهبي، سنتعرف سوياً على مواصفات وسعر Apple iPhone 11 Pro Max، الإصدار الحادي عشر، حيث يتميز أبل ايفون 11 بالعديد من المواصفات المميزة التي لا تتواجد في الجولات الأخري الحالية بالاسواق، ونحن من هذا المنطلق سنقوم بسرد عليكم خلال الأسطر التالية سعر ايفون 11 الجديد ومواصفاته ومميزاته .

سعر أبل أيفون 11 برو ماكس

يعتبر أبل أيفون 11 أول هاتف بنظام ثلاثي الكاميرات الذي يدمج ما بين التكنولوجيا المتطور ة وبين البساطة المعتاد عليها والمعروفة في iPhone.

حيث يحتوي أبل أيفون على نظام ثلاثي الكاميرات، كاميرا خلفية: 12 +12+ 12 ميجابيكسل، دقة الكاميرا الأمامية 12ميجابيكسل، والتي تمنحك الحصول على صور في غاية الوضوح والجمال والنقاء مع إمكانية التقاط مشاهد للصور أوسع لـ أربع مرات.

مواصفات أبل أيفون 11 برو ماكس

كما تعمل شاشة أبل ايفون 11 برو ماكس بتقنية اللمس، ومعرف الوجه وماسح البصمة ومقاس الشاشة 6.5 إنش، بجانب شاشة مقاومة للصدمات والخدوش.

أبل ايفون 11 عليه ضمان لمدة عامين وهو موديل: MWHL2AH/A ورقم المنتج: 100091691، وهناك ألوان أخري بالاسواق من الإصدار أسود، أخضر، أصفر، أحمر،ابيض،أرجواني.

فضلاً على أضافة أدوات جديدة للخصوصية وللتعديل على الصور والفيديوهات منها:

نمط الليل.

ونمط بورتريه.

نظام iOS 13 بنمط العظيم.

وفيديو 4K لغاية 60 إطاراً في الثانية.

الذاكرة / داخلية: 256 جيجا بايت.

قدرة البطارية 3110 مللي امبير.

شحن سريع مع محول مرفق بقدرة 18 واط

شحن لاسلكي.

Face ID لتحقق آمن.

بلغ سعر ابل ايفون 11 برو ماكس فيمكتبة جرير 4599ر.س.، شامل الضريبة بدلا من 5259ر.س.‏