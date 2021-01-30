نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية شحن شدات ببجي pubg mobile وإضافات التحديث الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزامنًا مع عمليات البحث الواسعة من قبل ملايين اللاعبين عن كيفية شحن شدات ببجي، أطلقت اللعبة الإلكترونية الشهيرة، تحديثها الجديد والأهم والتي أطلقت عليه Royale Pass 17، وهو التحديث الخاص بالموسم السابع عشر إيرانغل فصل الشتاء، والذي يَغلُب عليه الطابع الشتوي والثلجي الأبيض على السكنات والملابس وغيرها، بجانب تحديث الصندوق الكلاسيكي وزيادة الحظ لرجل النهار الأسطوري، وذلك وفقًا لما كشفت عنه pubg mobile مؤخرًا،وتم وضع تغيير جوهري في شكل الخرائط والبيئة المحيطة، من أجل استكشاف المحطات وجمع الإمدادات من قطار الأنفاق، وفي النهاية أصبح بإمكانية اللاعب من إنهاء المهام بشكل يومي للتمكن من فتح قفل المنطقة التالية، على أن يقوم بالدخول للحدث لجمع المكافآت والهدايا.

أبرز ما حمله تحديث ببجي الجديد

تم دمج المهام اليومية لزيادة فرص الحصول على المكافآت.

سهولة اقتناص المزيد من النقاط والميداليات.

وضع أدوات التصويب التلقائي تحت المراقبة المشددة.

تشديد عقوبة استخدام أدوات التصويب التلقائي.

وضع مطور لوقف الاختراق لضمان نزاهة المنافسة.

تعزيز نظام المهام لتحسين تجربة اللاعبين عند اللعب.

دمج المهام اليومية ومهام Royale Pass.

إجراء تحسينات على المؤثرات الصوتية والبصرية للمتاجر.

كيفية شحن شدات ببجي

أما عن كيفية شحن شدات ببجي الجديدة بطريقة سهلة وشكل أسرع يتناسب مع التحديث الجديد، فيمكن ذلك مجانًا أو من خلال الرصيد، كما هو موضح في الجدول التالي:

شحن شدات ببجي مجانًا شحت شدات ببجي برصيد تحميل تطبيق Google Opinion Rewards إجراء الاستطلاعات المختلفة. الحصول على الرّصيد المناسب. اختيار بند UC Purchase بعد الانتقال إلى ببجي موبايل. دفع قيمة الشدات بعد تحديد رصيد Google Play. تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لشدات ببجي. اختيار فئة الشدات من الصفحة الرئيسية. تدوين رمز ID ثم اختيار طرق الدفاع المتاحة Pay By Mobile. تحديد ما تريد شراؤه من كمية الشدات. الضغط على ادفع الآن والاستعلام عن طريق الإيميل.

مع العلم أنه يُمكن أيضًا الحصول على الشدات بدون امتلاكك فيزا بالكميات المطلوبة.