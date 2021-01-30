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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الكأس الرياضية المفتوحة لمتابعة مباراة الأهلي والدحيل على كل الأقمار في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد قناة الكأس الرياضية، التي تعد كبري القناة الرياضية في الشرق الأوسط والمنطقة العربية، تبث قناة الكأس القطرية اهم المباريات بصورة مجانية بديلا عن قبل قنوات Bein Sport الرياضية التي تتطلب من المشاهد دفع اشتراك شهري لمشاهدة قنواتها، لذا اصبح بإمكان المواطنين من كافة أنحاء العالم ضبط ترددات القناة الجديدة علي جميع الأقمار الصناعية لمتابعة جميع المباريات التي تبثها القناة والتي من أهمها خلال الأيام المقبلة مباره الأهلي والدحيل القطري.
تردد قناة الكأس الرياضية
جاء أقبال العديد من المشاهدين الآونة الأخيرة في استقبال تردد قناة الكأس المفتوحة، نظرا للإعلان عن بث مباره الأهلي والدحيل القطري مجانا في بطولة كاس العالم للأندية يوم الخميس القادم في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة، حيث تعد باقة 2021 Alkass sports HD من اهم باقات قنوات الرياضية التي تنقل أيضا مباريات دوري أبطال أسيا والدوري والكأس القطري والعديد من البطولات، لذا نقدم لكم جميع تردد قنوات الكأس الرياضية علي كافة الأقمار الصناعية.
تردد قناة الكأس المفتوحة علي النايل سات
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|12245
|الاستقطاب
|27500 E
|معامل تصحيح الخطأ
|5/6
|معدل الترميز
|V راسي
تردد قناة Alkass sports علي عرب سات
|القمر الصناعي
|عرب سات
|التردد
|12245
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|افقي
|معامل تصحيح الخطأ
|5/6
تردد قناة Alkass sports علي أسيا سات
|القمر الصناعي
|أسيا سات
|التردد
|3660
|الاستقطاب
|راسي
|معدل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|3/4
تردد قناة Alkass sports علي جالاكسي سات
|القمر الصناعي
|جالاكسي سات
|التردد
|12084
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|راسي
|معامل تصحيح الخطأ
|3/4
الترددات الجديدة لقنوات الكأس الرياضية
كما يمكنكم ضبط التردد الجديد لقناة الكأس سبورت الرياضية كالتالي:
- تردد: 11919
- القمر الصناعي نايل سات
- الاستقطاب: 27500
- معامل الترميز: افقي.
- معامل تصحيح الخطا: 3/4
تردد قناة الكأس المجانية علي النايل سات
|التردد
|12054
|الترميز
|27500
|الاستقطاب
|عمودي
|معامل تصحيح الخطأ
|3/4
تردد قناة الكأس المجانية علي عرب سات
|التردد
|12034
|الترميز
|27500
|الاستقطاب
|افقي
|معامل تصحيح الخطأ
|3/4
تردد قناة الكأس المجانية علي القمر الصناعي نايلسات 2021
- التردد: 11919
- الاستقطاب: افقي.
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
تردد قناة الكأس المجانية علي القمر الصناعي عربسات2021
- التردد: 12245
- الاستقطاب: عمودي
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- معدل الترميز: 27500
في الختام نود معرفة توقعاتكم لمباره الأهلي والدحيل القطري في صندوق التعليقات اسفل مقال تردد قناة الكأس الرياضية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة الكأس الرياضية المفتوحة لمتابعة مباراة الأهلي والدحيل على كل الأقمار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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