افضل طريقة تسويق مجانية ستريك سناب شات 2021 Snap Streak

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عمر شويل - جدة ستريك سناب شات Snap Streak هو أفضل نهج زمني للتحدث مع رفاقك ، ومع ذلك ، فإن وجود أطول خط سناب شات مع العديد من الأفراد يمكن أيضًا أن يجعل نقاط Snapchat عالية – وكلما زاد عدد الخطوط لديك ، زادت نقاط Snapchat الخاصة بك كل يوم. ماهي وكيف يمكن استخدامها في طرق التسويق المجانية الخاصة بنا دون صرف دولار واحد يمكن لأي شخص يستخدم سناب شات استغلال هذه الطريقة في التسويق المجاني ويمكن فعل ذلك الطريقة من خلال إذا كنا أصدقاء في سناب شات وقمنا بتبادل الصور بيننا في اليوم الأول هذا يحسب نقطه بشكل أوتوماتيكي وخفي وهكذا في اليوم التالي إذا قمنا بتبادل صوره بيننا يحسب نقطه أيضا وهكذا كلما زاد عدد الأيام زاد عدد النقاط فهو يقوم بحساب النقاط على أساس الأيام وليس عدد الصور وكلما زادت الأيام زاد عدد النقاط وهكذا إذا وصلنا التراسل بيننا إلى مدة خمس أيام سيتم إضافة 5 نقاط وفي حالة وصلنا إلى عشرة أيام سيحب 10 نقاط ، ولكن لابد من أن يتم التبادل والتواصل بشكل متتالي أي في حالة التوقف سيتم فقد هذه النقط.

افضل طريقة تسويق مجانية ستريك سناب شات

ما هي الفائدة من كل تلك المراسلات علي ستريك سناب شات والحصول علي عدد كبير من النقاط.

أذا كنت جديدًا على Snapchat ، فقد تواجه صعوبات جدية في إدراك ما يعنيه العملاء تحديدًا عندما يتحدثون عن ستريك سناب شات Snapchat الخاصة بهم مع رفاقهم ، ومع ذلك تأكد من أنه أحد الأجزاء الأقل تعقيدًا في التطبيق. ومع ذلك ، فإن الفكرة الكامنة وراء Snap Streak واضحة ومباشرة: أنت ورفيقك تلتقطان صور وترسلونها فيما بينكم مرة واحدة في اليوم خلال فترة زمنية تبلغ 24 ساعة (ومع ذلك ، هناك بعض التعارض حول هذا الأمر ، كما سترى أدناه). بعد ثلاثة أيام من إعادة التوجيه والانعطاف للخلف ، ستحصل أخيرًا على رمز نار صغير ، إلى جانب رقم آخر: 3 ، للتحدث إلى ثلاثة أيام من الانجذاب للأمام والخلف بين العملاء. هذا هو ستريك سناب شات الخاص بك ، وسوف يرتفع أيضًا إلى أن تلتقط أنت والشخص الآخر بشكل منتظم. هذا ما سيتم توضيحه داخل الفيديو الخاص بكيفية استغلال ستريك سناب شات.