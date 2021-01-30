نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات شحن جواهر فري فاير freeflre مجانا 2021 تحويل متجرك الى متحرك الأمريكي في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت من عشاق ومحبي ألعاب الباتل روايال فرى فايرفانت تريد الحصول على طريقة مجانية لشحن الآف من جواهر فري فاير مجانا والاستمتاع بها و كيفية تحويل متجرك الى متجر أمريكي حيث تزداد محركات البحث من قبل الملايين عن طريقة شحن الآف الجواهر مجانا حيث تعد لعبة فري فاير من اكثر الألعاب الإلكترونية التي نالت إعجاب وشهرة عالمية من مختلف الفئات بعد تجربه اللعبة خاصة أنها تتماشى مع جميع الأجهزة سواء كانت الايفون أو الكمبيوتر أو الاندرويد وتتميز بانها لا تحتاج مساحة كبيرة وهذا ما يميزها ويجعلها متاحة للجميع كما يشترك بها مجموعة من اللاعبين على ارض المعركة مثل باقي الإلعاب القتالية تحتاج الى المزيد من بعض مستلزمات هذه اللعبة للدفاع عن نفسك مثل المعدات والأسلحة التي يمكن بها الدفاع حتى تفوز وتبقى وحيدا نهاية اللعبة كثيرة وصعبة ليحالفك الحظ وتنتصر اخر اللعبة. كما تتميز لعبة فري فاير بأنها لعبة مجانية يمكن الحصول عليها من متجر بلاي بسهولة حيث يصل عدد التحميلات الخاص باللعبة ما يقارب الى 67 مليون ألف لاعب حول العالم وبذلك يبحث ملايين من اللاعبين حول العالم منذ بداية تحديثها الجديد عن الجواهر الجديدة حتى تتمكن من القضاء على باقي المقاتلين في هذه اللعبة وذلك من خلال مقالنا هذا عبر موقع ثقفني الإخباري تحت مسمى لعبه فري فاير لشحن جواهر مجانا والاستمتاع باللعبة.

كيفية شحن جواهر فري فاير مجانا 2021

أولا قم بتحميل البرنامج ثم إبداء إعجابك في الاستطلاعات أو مثلها إذا قم بعملية المسح لها مع الدخول على اللعبة عن طريق التطبيق في النهاية تحصل على الجواهر ثم قم بحذفها ثم الدخول على اللعبة داخل التطبيق سوف تحصل على الجواهر فورا.

لشحن جميع الألعاب التي تحتاج الى شحنها يمكنك ذلك عن طريق تطبيقshop2game هذا الموقع من اشهر واكثر المواقع مصداقية في شحن الألعاب وليس هذا يقتصر فقط على لعبة فري فاير بل يتم تحميل البرنامج ثم إدخال ال”lD” الخاص بلعبه فري فاير أولا تقوم بتحديد اسم الدولة المقيم بها أو التابع لها ثم تقوم باختيار لعبة فري فاير وذلك من من بين الألعاب المتوفرة لديك ثم نقوم بكتابه بياناتك مع اختيار قيمه الجواهر التي ترغب فيه مع النقر على التسجيل.

عبر متجر بلاي سوف تتمكن من شحن الجواهر من متجر بلاي العربي الى الأمريكي قم تحميل تطبيقات خاصة بالنقاط سوف يتم تحويل النقاط بسهولة الى جواهر وماس.

يوجد العديد من الطرق الخاصة لشحن جواهر فري فاير اغلب الألعاب القتالية تحتاج الى تمويل من المال و قد تختلف التسمية من بين الألعاب من لعبة لأخري سواء كانت من الجواهر أو الماس أو نقود لتمويل اللعبة و يستطيع الفوز لإدارة اللعب.

كيفية تحويل متجرك الى متجر أمريكي

يمكنك الآن الحصول على العديد من الجواهر والآف جواهر عن طريق لعبة فري فاير يمكنك تحويل متجرك الى متجر أمريكي عبر الخطوات الأتية:

أولا قم بالنقر على علامات الإعدادات الثلاث نقاط الموجودة أمامك من اعلى متجر التطبيقات.

قم بالضغط لاختيار الطريقة المناسبة لك للدفع.

للدفع قم بالنقر على الإعدادات الأخرى .

قم باختيار العلامة الخاصة بمحرك البحث “حوجل”.

من خلال الإعدادات الموجودة أمامك قم باختيار اسم البلد الى “أمريكا”عن طريق اختيار العلامة الخاصة بمحرك البحث “حوجل”.

قم بكتابة العنوان المطلوب.

قم بالضغط على أيقونة حفظ.

فور الانتهاء من هذه الخطوات يتم على الفور تحويل حساب متجر التطبيقات الخاص بك الى حساب أمريكي والذي من خلاله يمكنك التمتع بأكثر من ميزة تقدم لك من خلال الحساب الأمريكي ويمكنك شحن جواهر فري فاي.

كيفية تشغيل لعبة فري فاير للاندرويد

تقعد لعبة فري فاير من اقوي وافضل الألعاب الشعبية، التي اشتهرت في الأعوام السابقة ويقبل عليها الكثير منها الكبار والصغار فهي لعبة تتماشى مع جميع الأعمار ويعد محبي و عشاق هذه اللعبة بالملايين، حيث حصلت هذه اللعبة من بين جميع الألعاب التي تم إنشائها على المركز الأول، حيث تزداد محركات البحث عقد على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، عن الطريقة الصحيحة لشحن جواهر فري فاير وذلك حتى لايمكنك التعرض الى أي خطر.

لتشغيل لعبة فري فاير للاندرويد يتطلب الاندرويد بعض من الخطوات لتشغيل هذه اللعبة، أولا لا يقل نظام اندرويد عن 4.0.3 أو اعلى من ذلك حتى تتمكن من تشغيل لعبة فري فاير بنجاح و غير ذلك تحتاج الى ذاكرة عشوائية الحد الأدنى لها لا تقل مساحتها عن 1 جيجا رام حتى يمكنك تستقبل اللعبة بكل نجاح، ويجبان لا تقل المساحة الداخلية عن 1 جيجا.

والجديد بالذكر انه لا يمكن لأي لاعب أن يقوم بعملية اللعب أو الدخول داخل اللعبة ألا إذا عن طريق شراء جواهر فري فاير لشراء الأسلحة والملابس حتى يكون باستطاعت اللاعب المنافسة بقوة داخل ارض المعركة ويعد هذا ميزانية مكلفة عليه في شراء الجواهر حيث يبحث الكثير ويفضل أن يقوم بعملية شحن جواهر المجانية ولكن بالطريقة الشرعية ويمكن الشحن بأكثر من طريقه منها البطاقات المجانية في حوجل بلاي حيث يتم توزيع هذه البطاقات مجانا بغرض التسويق والدعاية للعبه نفسها وللمزيد من الجواهر المجانية أيضا مشاهدة الكثير من ألفيديوهات المتعددة و كذلك الاشتراك في الصفحات الخاصة بلعبة فري فاير على مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعة تنزيل التطبيقات.