نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “سوبر السعودية” قمة الرياض بين الهلال والنصر على تردد قناة السعودية الرياضية أضبط جهازك الآن في المقال التالي
عمر شويل - جدة الليلة مباراة السوبر السعودي بين الزعيم العلالي والعالمي النصراوي في نهائي كأس السوبر السعودي، على تردد قناة السعودية الرياضية، الناقل الحصري والوحيد بين جميع القنوات الرياضية العربية لمباراة الليلة، بين كبيري السعودية حيث تزايدت عمليات البحث من قبل عشاق الناديين لمعرفة تردد القناة لتثبيتها على أجهزت الرسيفر الخاص بهم، لمتابعة قمة الرياض الليلة وتستعد القناة لتقديم وجبة كروية دسمة للمشاهد السعودي بصفة خاصة والعربي بصفة عامة، وفيما يلي التردد الجديد للقناة الرياضية.
تردد قناة السعودية الرياضية
|القمر الصناعي
|نايل سات
|تردد القناة
|12248
|معامل الاستقطاب
|عمودي
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
تردد قناة السعودية الرياضية الجديد
ينتظر ملايين المشجعين الهلالين والنصراوين مباراة الليلة، التي ستقام في العاصمة السعودية الرياض على ملعب الملك فهد الدولي، لمتابعة مباراة الديربي السعودي وكان الفريقين قد تقابلا في نهائي كأس السوبر عام 2015 وفاز الهلال على النصر بهدف دون مقابل، ويريد النصر في الثأر لهزيمته والفوز بكأس السوبر لتكون بداية أنطلاق للفريق في بطولة الدوري السعودي، بعد أن رجع النصر للانتصارات من جديد بعد البداية السيئة في الدوري واحتلاله مؤخرة الترتيب.
بداية أنطلاق القنوات الرياضية السعودية
انطلقت القنوات الرياضية في المملكة العربية السعودية عام 2002 ميلادي الموافق 1423 هجري، بقناة واحدة كانت تنقل جميع المباريات في الدوري ومع دخول الاحتراف إلي الكرة السعودية، بدأ التفكير في تطوير القناة وإطلاق أكثر من قناة رياضية كي يستطيع منظمو البطولات السعودية نقل أكثر من قناة في توقيت واحد، وكانت الانطلاقة الكبرى في التطوير عام 2018 بإطلاق قنوات ksa sports 1-2 3، وأخيراً حصلت القنوات السعودية على أكثر من بطولة كبيرة عالمية مثل بطولة السوبر الإسباني.
حقوق القنوات الرياضية السعودية
- مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
- مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
- بطولة دوري الدرجة الأولى السعودي.
- مبارايات السوبر السعودي، والسوبر الإسباني، والسوبر السعودي المصري.
- جميع مباريات الألعاب الجماعية والفردية التي تقام داخل المملكة العربية السعودية.
- جميع مباريات المنتخبات السعودية في كل الألعاب.
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