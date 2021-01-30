نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات ايباد الجيل الثامن iPad 8th Gen في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات ايباد الجيل الثامن، تم الإعلان مؤخراً من قِبل شركة Apple بإصدار الايباد الخاص بها من فئة الجيل الثامن في أواخر عام 2020، لا يختلف تصميم ipad 8 عن التصميم الخاصة بالسلسلة السابقة كثيراً إلا من خلال المعالج الذي تم استخدامه.

ايباد الجيل الثامن iPad 8th

حيث يعتبر المعالج الخاص ب ipad 8 اقوى مما يجعل الجهاز يعمل بشكل أفضل وأقوى مقارنة بغيره من الأجيال السابقة، كما ذكرنا سابقاً أن ايباد الجيل الثامن لا يختلف الجيل الثامن عن غيره من الأجيال السابقة بدرجة كبير، لكن هناك بعض التغيرات الملحوظة في جهاز الجيل الثامن ومنها الحواف الكبيرة التي تكون حول الشاشة.

مواصفات ايباد الجيل الثامن

يمتلك ipad 8 معالج A12 Bio Inc والذي يتميز بالقوة مقارنة بغيره، حيث يضاعف المعالج قوة الجهاز بنسبة تصل إلى 40٪ مقارنة بالأجيال السابقة.

يتميز الجهاز بقدرته على معالجة الرسومات التي تصل إلى الضعف عن الأجهزة السابقة.

يمتلك الجهاز شاشة Retina والتي يصل قياسها إلى 10.2 بوصة.

يدعم الجهاز apple pencil (القلم الرقمي).

يميز الهاتف البطارية الصالحة للاستخدام لمدة تزيد عن 10 ساعات من العمل المتواصل ولا تحتاج للشحن قبل ذلك

يمتلك الجهاز كاميرا خلفية تصل إلى 8 ميجا بكسل، وكاميرا أمامية تصل إلى 1.2 ميجا بكسل، حيث يتح لك الجهاز القيام بمكالمات الفيديو بدقة قد تصل إلى 720p.

يتميز الجهاز أيضاً بالبصمة الأمامية Touch ID من أسفل الشاشة مدمج مع زر Home.

الجهاز سعة تخزين تصل إلى 128 جيجا بايت.

دعم كافة شبكات الواي فاي، وأيضاً البلوتوث.

يتوفر من الجهاز أكثر من لون حيث تم إصداره بالوان (رمادي، فضي، ذهبي)

يصلح لتشغيل شريحة إلكترونية.

ملحقات جهاز ايباد الجيل الثامن

يأتي ايباد الجيل الثامن مع بعض الملحقات الخاص بها عند التشغيل ومنها:

يتوفر بجانب جهاز الايباد لوحة مفاتيح مما يسهل في استخدامه، كذلك من ضمن مميزات لوحة المفاتيح إنها لا تحتاج إلى الشحن.

يأتي مصاحب للجهاز كذلك القلم الخاص به Apple pencil ،يساعد في الرسم على العديد من البرامج والتطبيقات الموجودة في متجر apple store.

سعر جهاز آيباد الجيل الثامن

يتميز جهاز آيباد الجيل الثامن من شركة Apple بسعره المناسب لكثير من الفئات في كل مكان، حيث يصل سعر الجهاز داخل المملكة العربية السعودية إلى 1500 ريال سعودي.