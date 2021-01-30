نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات هواوي ميت 30 برو في السعودية Huawei Mate 30 Pro في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات هواوي ميت 30 برو 5g يعتبر هاتف هواوي ميت من إصدارات الشركة في عام 2019، وتعتبر هذه النسخة من الهاتف أكبر من النسخة السابقة للشركة وهو هاتف هواوي ميت 30 5g مع بعض الاختلافات في البطارية والكاميرا الخاصة بالهاتف والتي تعتبر من أفضل الكاميرات التي توجد في الهواتف الأخرى.

مواصفات هاتف هواوي ميت 30 برو 5g

يأتي هاتف هواوي ميت 30 برو 5g بعدة مواصفات جعلت الهاتف من ضمن أفضل الإصدارات التي قامت الشركة الصينية برمجتها ومن أبرز هذه المواصفات:

يدعم الهاتف NFC.

يأتي الهاتف بمعالج Hisilicon Kirin 990 وهو أحدث معالج تقوم بتقديمه شركة هواوي

تم تصنيع الهاتف بخامة الزجاج سواء في الخلف أو الأمام مع إطار تم صنعه من مادة الألومنيوم.

يتميز الهاتف بأنه مقاوم للماء، تم اختباره حيث يمكن للهاتف أن يبقى لمدة نصف ساعة تحت الماء.

يأتي هاتف هواوي بذاكرة تصل إلى 256 جيجا، مع Ram تصل إلى 8 جيجا بايت قابلة للزيادة عن طريق الكارت الميموري.

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تأتي الكاميرا بشكل رباعي من الخلف، وكاميرة سيلفي مزدوجة بدقة 32 ميجا باكسيل.

يتميز الهاتف ببطارية تصل إلى 4500 مللي أمبير، كما تدعم الشحن السريع، وكذلك الشحن اللاسلكي.

يتوفر هاتف هواوي ميت 30 بعدة ألوان (أسود ، فضي).

يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 10 والذي يعتبر أحدث نظام تشغيل، لا يستخدم متجر جوجل لكن يمكن تحميله بكل سهولة.

يدعم هاتف هواوي ميت 30 البصمة من الخلف كذلك يتضمن Face ID التي تعمل بتقنية عالية.

يدعم wi fi, hotspot, wi fi direct.

يأتي الهاتف بشاشة يصل حجمها إلى 6.53 بوصة.

يدعم الهاتف البلوتوث، GPS.

ملحقات هاتف هواوي ميت 30 برو 5g

يأتي هاتف هواوي ميت 30 برو مع الملحقات الخاص به حيث تتضمن العلبة الخاص به :

يوجد داخل العلبة جهاز هاتف هواوي ميت 30 برو 5g.

تتضمن العلبة أيضاً رأس الشاحن الخاص بالهاتف.

تشمل أيضاً سماعات الأذن.

تحتوي العلبة أيضاً على سلك USB.

يوجد أيضاً جراب شفاف لحماية الهاتف.

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يوجد كذلك الدبوس الخاص بفتح بيت الخط.

يأتي كل ذلك مصحوب بالكتيب الخاص بتعريف الهاتف وطريقة استخدامه مع الضمان.

سعر هاتف هواوي ميت 30 برو 5g

يختلف سعر هاتف هواوي ميت 30 برو 5g من مكان إلى آخر يعتمد ذلك على الموزع المعتمد الذي يقوم بتوزيع الهواتف، حيث يصل تقريبا سعر الهاتف داخل المملكة العربية السعودية إلى 2999 ريال سعودي.