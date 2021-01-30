نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة اخفاء حالات واتساب وإظهارها لجهات اتصال محددة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر واتساب من تطبيقات المراسلة السريعة ويستخدمه الجميع حول العالم، حيث يستخدمه أكثر من 2 مليار شخص، ويرجع ذلك إلى تمتع واتساب بالعديد من المميزات، بالإضافة إلي عملية التشفير التام لجميع المحادثات وكذلك المحافظة على الخصوصية التامة لطرفي المحادثة، ومن أفضل المميزات التي يقوم تطبيق واتساب باستخدامها هي كون المستخدم قادر على إخفاء حالته التي يقوم بوضعها، وكذلك إمكانية تحديد جهات اتصال محددة تقوم بمشاهدة الحالات الخاصة بك.

كيفية اخفاء حالات واتساب واظهارها لجهات اتصال معينة

في بعض الأحيان يرغب بعض مستخدمي واتساب في إخفاء الحالات الخاصة بهم، وهذه الخاصية من الخواص الجديدة التي أضافها تطبيق واتساب ولكي تتمكن من هذه الأشياء يجب عليك إتباع الخطوات التالية الموضحة.

الدخول إلى تطبيق واتساب الخاص بك.

ثم على الثلاث نقاط التي تتواجد أعلى يمين الشاشة.

الدخول على الإعدادات.

ثم الدخول على حساب.

اختيار الخصوصية.

سوف يتم ظهور بعض الخيارات لديك ومن هذه الخيارات من يستطيع رؤية معلوماتي الشخصية.

سوف يظهر لديك اختيار الحالة من ضمن هذه الخيارات ادخل عليها.

وبعد ظهور جهات الاتصال الخاص بك، وهذا الخيار يعني أن جهات الاتصال الخاص بك وحدها هي من تستطيع رؤية الحالات الخاصة بك، فإن كنت ترغب في ذلك فقم بالدخول على هذا الخيار.

أما الخيار الثاني الذي سوف يظهر لديك هو جهات الاتصال باستثناء، وهذا الخيار يشير إلى أن جهات الاتصال التي تقوم بتحديدها هي فقط التي يتم استثنائها من مشاهدات الحالات الخاصة بك، وبقية جهات الاتصال يمكنها مشاهدات الحالات التي تخصك، وأما الخيار الثالث فيتضمن أن تقوم بتحديد عدد معين من جهات الاتصال الخاصة بك، وهي التي يمكنها فقط مشاهدات الحالات الخاصة بك، ويشار إليها بمشاركة فقط، أما إذا كنت ترغب في إخفائها عن بعض جهات الاتصال الخاصة بك، فيمكنك فعل ذلك من خلال اختيار بعض هذه الجهات وحجبها من الرؤية.

كيفية إلغاء إخفاء حالات واتساب

كذلك يمكنك إلغاء إخفاء حالاتك من خلال إتباع الخطوات التالية التي نستعرضها.