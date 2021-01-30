تعرف على طريقة تحميل لعبة فورت نايت fortnite على جميع الأجهزة مجانا 100%

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عمر شويل - جدة حققت لعبة فورت نايت في فترة قصيرة مبيعات هائلة وشهرة كبيرة مستمرة حتى الآن، ذلك الأمر الذي لم تحققه أي لعبة قتال أخرى تشبه لعبة فورت نايت، وبسبب تلك الشهرة تقوم الشركة بإصدار نسخ حديثة من اللعبة كل فترة، وتقوم الشركة المالكة للعبة بوضع تعديلات على اللعبة بما يتناسب مع رغبة مستخدمين اللعبة المتغيرة.

لعبة فورت نايت

كيفية تحميل لعبة فورت نايت على اللاب توب:

في البداية قامت الشركة بإصدار نسخة من اللعبة لا تتوافق مع كل أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة، وبسبب أن ذلك كان يعوق عملية تحميل اللعبة لدى الكثير من الناس، قامت اللعبة بإصدار نسخة حديثة من لعبة فورت نايت يمكن تحميلها على كل أنواع الأجهزة المختلفة.

يمكن تحميل لعبة فورت نايت على اللاب توب أيضاً وذلك من خلال فتح متصفح النت على الجهاز المراد تحميل اللعبة عليه، ثم البحث عن موقع Epic Games وبعد فتح الموقع يقوم مستخدم اللعبة بالبحث عن لعبة فورت نايت وإتمام خطوات تسجيل الدخول ثم خطوات تحميل اللعبة على الجهاز.

الحصول على النقاط من لعبة فورت نايت

بعد قيام مستخدم اللعبة بالفوز، وتخطيه لعدد من المستويات، تقوم اللعبة بنقل اللاعب إلى موسم جديد ذات خصائص ومميزات جديدة في اللعبة، ولكي يستطيع كل لاعب من فتح مزايا وخصائص جديدة في اللعبة فعليه أن يقوم بالحصول على النجوم الذهبية التي تساعده في فتح مستويات أعلى.

كما أنه عند فتح مستوى جديد في لعبة فورت نايت تقوم اللعبة بمنح مزايا جديدة، هذه المزايا تتمثل في الحصول على ملابس جديدة وأسلحة جديدة تمكن اللاعب من تحقيق الفوز بسهولة.