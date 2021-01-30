نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 4 قنوات تنقل بطولة كأس العالم للأندية 2021 مجاناً تعرف على الترددات في المقال التالي

عمر شويل - جدة بطولة كأس العالم للأندية 2021، تلك أهم البطولات القارية التي يتنافس فيها اقوى الفرق الرياضية في العالم والتي تلقي مشاهدة كبيرة من كافة أنحاء العالم، كما تبرز البطولة العديد من النجوم الذين يتم انتقالهم إلي اكبر الدوريات العربية، ونظراً للاهتمام البالغ سنقدم لكم عبر هذا المقال القنوات المجانية التي تقوم بنقل البطولة في قطر 2021م.

بطولة كأس العالم للأندية 2021

تبدأ بطولة العالم لكرة القدم للأندية أبطال القارات الحاصلين علي بطولة القارة لأبطال الدوري المقرر إقامتها في قطر مساء الخميس الموافق 4 من شهر فبراير 2021م، تبدأ المواجهة الأولي بين ممثل افريقيا وممثل آسيا، أي بين فريقين النادي الأهلي المصري الذي حقق بطولة كأس الأمم الأفريقية للأندية أبطال الدوري علي حساب نادي الزمالك المصري في الوقت القاتل بهدف النجم محمد مجدي افشة، فيما يمثل بطل آسيا فريق الدحيل القطري الذي لم يكن هو بطل آسيا للأندية أبطال الدوري بل أنه يدخل المبارة لانه ممثل الدولة المنظمة ولا سيما بعد اعتذار بطل آسيا من حضور البطولة نظرا لارتفاع الاصابات بفيروس كورونا المستجد، يواجه الفائز من فريق الأهلي والدحيل القطري بطل أوروبا فريق بايرن ميونيخ الألماني.

القنوات المجانية الناقلة لبطولة كأس العالم للأندية

توجد أربع قنوات رياضية تقوم بنقل البطولة فمن بينهم قنوات عربية وقنوات أجنبية، ونظراً للتعليق العربي الذي يبحث عنه معظم المشاهدين يمكنك إستقبال تردد القناة المجانية الكأس القطرية المفتوحة، والتي تعد القناة العربية الأولي التي تقوم بنقل المبارة مجانا بدون تشفير، كما يوجد القناة العربية الأخري بي ان سبورت الرياضية المفتوحة.



ترددات القنوات الرياضية المجانية المفتوحة

القناة تي في سبورت البولندية التردد 10834 معدل الترميز 27500 القمر الصناعي هوت بيرد

القناة ميديا بيست الإيطالية التردد 11432 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500

القناة بي ان تي البلغارية التردد 12565 معدل الترميز 29900 الاستقطاب عمودي

يمكنك اصدقائي متابعة البطولة المقرر لها أن تبدأ في الفترة من 4 فبراير 2021 وحتي يوم الحادي عشر من نفس الشهر، والتي يمكنكم متابعتها علي 4 قنوات تنقل بطولة العالم للأندية مجاناً.