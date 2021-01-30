نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات طريقة شحن شدات ببجي مجانا والحصول علي ألاف الشدات يوميا في المقال التالي

عمر شويل - جدة بالخطوات طريقة شحن شدات ببجي مجانا الهدف من الحصول على شدات ببجي هو أن نتمكن من الحصول على ميزات ببجي موبايل أي الحصول على الأسلحة والملابس، ويوجد العديد من الطرق التي من خلالها يمكن الحصول على شدات لعبة ببجي وذلك بعد تحميل لعبة ببجي موبايل.

بالخطوات طريقة شحن شدات ببجي مجانا من خلال الأيدي

على الرغم من أن طرق شحن شدات ببجي تعددت إلا أن الكثير من اللاعبين يفضلون شراءها من خلال استخدام ال ID، وفيما يلي سنذكر لكم طريقة الشحن من خلاله.

يلزم الذهاب إلى الموقع الخاص بشحن شدات ببجي من midasbuy.com .

من midasbuy.com . ويتم تحديد الدولة وهي “المملكة العربية السعودية”.

عليك عزيزي القارئ بالعثور على لعبة ببجي ثم النقر على “انطلق”.

ثم النقر على “انطلق”. وبعد ذلك يتم اختيار فئة السداد المناسبة لك من أجل شرائها.

يكتب ID في الخانة المخصصة له المتواجدة في واجهة الموقع.

اضغط على أيقونة “ادفع” المتواجدة في أسفل الصفحة.

يلزم اتباع كافة التعليمات.

وفي النهاية يتم تشغيل لعبة ببجي من أجل عرض الشدات.

أفضل طريقة لشحن شدات ببجي مجاناً

لشحن شدات ببجي عليكم بالذهاب إلى متجر التطبيقات المتواجد على هاتف الاندرويد.

وبعد ذلك يتم البحث عن تطبيق Google Opinion Rewards، وبعد التحميل يتم تشغيل التطبيق من أجل تطبيق الاستطلاعات.

استمر عزيزي القارئ بأداء تلك الاستطلاعات، من أجل أن تحصل على رصيد.

وبعد الانتهاء يتم الذهاب إلى لعبة ببجي من خلال الهاتف المحمول.

يتم تحديد الرصيد من أجل دفع قيمة السداد، واتبع التعليمات.

كيفية شحن شدات ببجي من خلال الرصيد

ذكرنا لكم في السابق طريقتين من أجل شحن شدات لعبة ببجي، وفي الآتي سنذكر لكم طريقة أخرى لشحن اللعبة وهي كالتالي.

يتم الذهاب إلى موقع شدات ببجي من خلال هذا الرابط midasbuy .

يلزم الضغط على لعبة ببجي من الموقع السابق.

عليكم باختيار فئة الشدات التي ترغب في شراءها، وعليك بكتابة ال ID.

يتم الضغط على كلمة حسناً، قم الضغط على طرق الدفع المتاحة.

عليكم بتحديد كمية الشدات والضغط على كلمة ادفع.

وسوف يطلب منكم اتباع التعليمات المتواجدة على الشاشة، من أجل إتمام عملية الدفع.

وفي النهاية سوف تستلم الشدات من خلال ايميل اللعبة.