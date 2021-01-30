تحميل ار اي واتساب Rawhatsapp بديل الواتس اب الذهبي [2021]

ار اي واتساب هو بديل واتس اب الذهبي و كذلك aero اذ يعد من إحدى الإصدارات الحديثة لتطبيق واتساب الشهير في الوقت الحالي، حيث يعتبر واتساب عاصم هو مجموعة بها أربعة إصدارات من برنامج الواتساب، وجميعهم إصدارات رائعة في الاستخدام لذلك تم تحميلهم بشكل كبير.

واتساب يعتبر من البرامج التي حصلت على شهرة كبيرة ونجاح كبير في ذلك التوقيت، نظرًا لكونه قام بإصدار واتساب بينك وواتساب أزرق، واتساب أسود في ذهبي، وواتساب أخضر الذي يعتبر معتاد بالنسبة لنا، فجميعهم بهم مميزات جعلتهم مختلفين عن الإصدارات التقليدية للواتساب لذلك يود كثير من الناس معرفتهم وتحميلهم، كما أن هناك منافسه قوي ايضاً و هو واتس اب عمر ob Whatsapp الذي يستخدمه عدد كبير من الأشخاص ايضاً.

مميزات Ra WhatsApp

يمتلك هذا التطبيق الذكي أو مجموعة التطبيقات الذكية كثير من المميزات الموجودة بهم، لذلك تزداد نسب تحميلهم ويزيد طلب العملاء لهم:

حيث يمتلكوا خاصية ذكية وهي إنه بإمكانك أن تقوم بحفظ الحالات الخاصة بأصدقائك إذا أعجبتك، فيكون من السهل جدًا تحميلها على هاتفك الذكي.

يتك تحميل هذه الإصدارات الرائعة من أكثر من موقع أمنين بكل سهولة كل ما عليك فقط الدخول على الرابط الموجود في الموقع وتحميلهم، مع أهمية أن يكون الموقع موثوق به لكيلا تنتقل الفيروسات لجهازك الذكي.

في واتساب يمكنك أن تكون متصل الأن ولا يراك أحد! فهو يمنحك قدر كبير من الخصوصية في الاستخدام، كما يمكنك أيضًا أن تقوم بإلغاء العلامة الزرقاء التي تدل بأنك قد قرأت الرسائل أو رأيت الحالات، فتقوم بتعديل ذلك من الإعدادات بكل سهولة.

إصدارات ار اي واتساب هي إصدارات مجانية فلا داعي لدفع المصاريف والأموال لكي تحصل عليها على هاتفك الذكي، كما أنهم يتناسبوا مع هاتف الأندرويد بشكل كبير جدًا.

بإمكانك أن ترسل الكثير من الصور دون التوقف عند عدد 30 فقط فيتيح لك هذا التطبيق أن ترسل صور بلا حدود، كما أنه يتيح لك أن ترسل مقاطع فيديو كبيرة أيضًا دون مشكلة، فهو من التطبيقات الرائعة جدًا التي ظهرت خلال هذه الآونة.

كما أنه يسهل علينا عملية التواصل الاجتماعي والتواصل مع الأصدقاء والأقارب بسهولة، ويعتبر من البرامج السهلة أي يستطيع الجميع التعامل معه بشكل بسيط دون تعقيد أو مشكلة.

ومن أكثر مميزاته أنه حاز على إعجاب كبير من العملاء الذين قاموا باستخدامه فتزداد نسب تحميله ويأخذ أكثر من ثلاث نجوم في المواقع التي يتواجد عليها نظرًا لجودته في الاستخدام.

فننصحك بأن تقوم بتثبيت إصدارات واتساب عاصم الرائعة إذا كنت ترغب في الحصول على أحدث النسخ من تطبيق واتساب الرائع، فيمنحك واتساب عاصم السهولة والحرية في الاستخدام بشكل كبير أكثر من النسخ التقليدية لبرنامج الواتساب.

فتعتبر هذه الإصدارات حديثة جدًا وتمكنك من أن تقوم بكثير من الأشياء من خلالها وتمنحك قدر كبير من الخصوصية أثناء استخدامها أيضًا.

عيوب برنامج ra WhatsApp

بالرغم من أن هذا التطبيق الذكي يعتبر مليء بالمميزات الكثيرة التي تم ذكرها فيما سبق، إلا أنه يحتوي على بعض العيوب:

التطبيق لا يعتبر متوفرًا على متجر بلاي فيمكنك من أن تحصل عليه من خلال مواقع الأنترنت الأخرى بالبحث عنه في محرك البحث جوجل، وتقوم بتثبيته من خلال موقع موثوق به.

أحيانًا لا يعمل التطبيق على بعض الهواتف نظرًا لكونها هواتف قديمة لا تمتلك الإمكانيات التي تستطيع أن تقوم بتشغيل التطبيق، لذلك فيعتبر التطبيق مناسب جدًا للهواتف ذات الإمكانيات الحديثة.

عليك بالقيام بالنسخ الاحتياطي للرسائل في حالة تبديل الجهاز لكيلا يتم مسحهم من خلال التطبيق تلقائيًا.

تحميل ra whatsapp اخر اصدار