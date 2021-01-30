نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل القطري ومباريات كأس العالم للأندية، المقرر لها أن تنطلق في مساء يوم الخميس الموافق الرابع من شهر فبراير 2021م، ويتم افتتاح البطولة في تمام الساعة السابعة والنصف ويلي حفل الافتتاح مبارة الأهلي المصري وفريق الدحيل القطري، تقام المبارة في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مصر، يذكر أنه يوجد العديد من القنوات الرياضية المجانية التي ستقوم بإذاعة مباره الافتتاح بجانب القنوات المشفرة مثل قناة بي أن سبورت، لذا نوضح لكم كافة القنوات الرياضية المجانية التي ستقوم بإذاعة جميع المباريات في بطولة كأس العالم للأندية.

تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية

قناة الكأس القطرية : (التردد 12054، نايل سات، 27500 معدل ترميز، استقطاب افقي).



: (التردد 12054، نايل سات، 27500 معدل ترميز، استقطاب افقي). قناة alkass sport hd : (التردد 12245، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500).

: (التردد 12245، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500). القناة الرياضية البولندية: (التردد 10834، معدل الترميز 27500، القمر الصناعي هوت سبورت).

القناة الرياضية الإيطالية: (التردد 11432، الاستقطاب افقي، معدل الترميز 27500).

القناة pntv البلغارية: (التردد 12565، معدل الترميز 29900، الاستقطاب عمودي).

مواعيد مباريات كاس العالم للأندية قطر 2021

تبدأ بطولة كاس العالم للأندية بالدوحة يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021 حيث يلتقي فريق أولسان بطل دوري أبطال أسيا مع فريق تايجرز بطل الكونكاكاف في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، كما يلتقي فريق الدحيل القطري مع فريق الأهلي المصري في تمام الساعة الثامنة ونصف بتوقيت القاهرة، في الدور نصف نهائي يلتقي فريق بايرن ميونيخ مع الفائز من فريق الأهلي والدحيل القطري.

مشوار الأهلي في بطولة العالم للأندية

بطولة جديدة يشارك فيها بطل أفريفيا النادي الأهلي المصري الذي حقق الانجاز الكبير الذي تأخر 9 سنوات علي حساب الفارس الأبيض بالفوز عليه في الدقائق الأخيرة بهدفين مقابل هدف، حيث شارك المارد الاحمر في بطولة العالم للأندية من قبل 4 مرات أعوام 2006 ثم 2009 البطولة الكبيرة التي حقق فيها المارد الأحمر أنجاز عظيم كلنا نتذكر هذه البطولة التي كانت تذاع في الصباح الباكر حيث قد تجد المقاهي مزدحمة في صباح أيام هذه البطولة، ثم شارك المارد الأحمر عامين 2011 وأيضا 2015.

لذا يمكن لكافة متابعي كرة القدم مشاهدة البطولة علي تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراه الأهلي والدحيل القطري ومباريات كأس العالم للأندية.