نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل لعبة فورت نايت download fortnite 2021 مجانا 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحميل لعبة فورت نايت لعبة فورت نايت من أكثر الألعاب القتالية انتشار في الآونة السابقة، ولذلك يبحث الكثير من اللاعبين من كل أنحاء العالم عن طرق آمنة لتحميل لعبة فورت نايت، وذلك بعد الخلافات التي نشأت بين الطرفين الشركة المالكة للعبة وشركة جوجل وأبل، هذه الخلافات التي أدت إلى قيام الشركتين بإزالة اللعبة من متاجرهم الرئيسية، ولذلك واجه مستخدمين اللعبة صعوبة في تحميل اللعبة.

تحميل لعبة فورت نايت

بسبب المشاكل القضائية التي حدثت بين الشركتين، والتي انتهت بقيام شركة جوجل وأبل بحذف اللعبة من المتجر الخاص بكل طرف منهم، ولم يكن هناك طرق أخرى لتحميل اللعبة واستمر الوضع كذلك لفترة قصيرة، ثم قامت بعض المواقع الإلكترونية بتوفير تحميل لعبة فورت نايت ولكن بمقابل مادي، ثم قام موقع Epic Games المختص بتحميل الألعاب الإلكترونية، بتوفير اللعبة على الموقع مع إمكانية تحميلها بشكل مباشر وبطريقة مجانية أيضاً، كما أن الموقع يحتوى على كل إصدارات اللعبة التي قامت الشركة بإصدارها حديثاً.

تحميل لعبة فورت نايت على أيفون

بعد قرار شركة أبل بحذف لعبة فورت نايت من المتجر الأساسي، استمر مستخدمين أجهزة أبل بالبحث عن طريقة آمنة لتحميل اللعبة، لذلك في هذا المقال سنشرح لحضراتكم طريقة لتحميل لعبة فورت نايت على هاتف أيفون.

أولاً يجب إنشاء حساب شخصي جديد على موقع Epic Games لكي يتمكن المستخدم من تحميل لعبة فورت نايت وأي لعبة أخرى موجودة على الموقع، ثم يبدأ الموقع في إتمام خطوات التحميل، ويقوم مستخدم اللعبة بالموافقة على كل الشروط التي يعرضها الموقع، بعد ذلك يتم تحميل الملف المرتبط باللعبة ثم تحميل اللعبة على الجهاز.