تسريب صور لهاتف سامسونغ ”Galaxy Z Fold3” القابل للطي

تستعد شركة ”سامسونغ“ الكورية الجنوبية لإطلاق إصدار جديد من هواتفها القابلة للطي خلال الفترة المقبلة، وكشفت أحدث التسريبات اليوم عن صور عالية الجودة لهاتف سامسونغ ”Galaxy Z Fold3“ القابل للطي.

وقام المسرب الشهير (Ben Geskin) بنشر صور عالية الدقة لهاتف Galaxy Z Fold3 القابل للطي عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي. وللوهلة الأولى يبدو الهاتف من الخلف يشبه تصميم S21 Ultra. ويعد هذا في الواقع تخمينا معقولا، نظرا لأن سامسونغ لديها سجل حافل في نقل التصميم العام عبر عائلات أجهزتها.

وجاء إصدار سامسونغ السابق من الهاتف القابل للطي Galaxy Z Fold 2 بتحسينات كبيرة في تصميم فواصل الشاشة، والتصميم المرن والمميزة بكفاءة أعلى للشاشة، ومن المقرر أن يأتي الجيل القادم من الهواتف القابلة للطي بتحسينات أجدد.

كما أشارت بعض التقارير إلى أن سامسونغ ستدعم هذا الإصدار بكاميرا تحاكي تصميم الكاميرا المميزة لسلسلة Galaxy 21، وأيضاً تأتي الشاشات الداخلية والخارجية للإصدار الجديد بأبعاد أصغر.

أيضاً تشير التسريبات التي جاءت حتى الآن إلى أن الإصدار القادم من الهاتف القابل للطي يأتي دون نتوء أو ثقب للكاميرا الأمامية، لذا تشير بعض التوقعات إلى أن هذا الإصدار ينطلق بتقنية الكاميرا أسفل الشاشة، كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 888 وشاشة QXGA بدقة 2048 في 1536 بيكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز.

هل سيدعم Galaxy Z Fold3 قلم S Pen؟

كشفت تقارير سابقة عن خطط سامسونغ لدعم Galaxy Z Fold3 بقلم S Pen، والآن بعد أن أطلقت سامسونغ هاتف S21 Ultra بقلم S Pen منفصل واختياري تماما، بدأ الكثيرون في التساؤل عما إذا كان العملاق الكوري سيفعل ذلك مع الجيل القادم من Z Fold؟

ويأتي الجهاز بشاشة AMOLED ديناميكية 120 هرتز تتراوح بين 6.7 بوصة و 6.9 بوصة، كما تشير الشائعات بالفعل إلى أن سامسونغ تمكنت من جعل الجهاز الجديد أقل نحافة إلى حد كبير، ويعد سمك Z Fold 2 عند إطلاقه أحد أكبر عيوبه لأنه أكبر بكثير من الهواتف الذكية العادية.

أما بالنسبة للشاشة الداخلية، فهي المكان الذي تجلب فيه سامسونغ العديد من التحسينات، فمن المتوقع أن تأتي الشاشة الرئيسة من الجيل الثاني من الزجاج الرقيق للغاية من سامسونغ، الذي يمكن أن ينحني في الزوايا القصوى اللازمة لهاتف قابل للطي دون أن ينكسر.

ويُزعم أن هذه التضحية ستكون ضرورية على وجه التحديد لتناسب قلم S Pen داخل جسم الهاتف، كما أضافت سامسونغ تقنية التحويل الرقمي، حتى تعمل مع قلم S Pen.

وكشف (Ben Geskin) عن ميزة أخرى متوقعة في Z Fold3 وهي كاميرا تحت الشاشة، ومن المتوقع إطلاق Galaxy Z Fold3 في يونيو المقبل، ويُتوقع أن يكون سعره مماثلا لسعر Galaxy Z Fold2 الحالي.