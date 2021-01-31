نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق بسيطة وحقيقية لربح المال من داخل لعبة بابجي موبايل 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرق بسيطة وحقيقية لربح المال من لعبة بابجي موبايل 2021، تستطيع الآن تحويل وقت فراغك إلى مال بدون مجهود و بطرق سهله وبسيطة أثناء استمتاعك بلعبة بابجي، وأتينا لكم في هذا المقال بالحل السحري للربح من لعبة ببجي 2021 بدون بذل أي مجهود ومن منزلك، سوف نقدم لكم أقوي 4 طرق مختلفة لربح المال وانت تلعب بابجي وفي وقت قصير، بعض الطرق التي نقدمها لكم فى هذا المقال هي طرق سوف تربحك ربح صغير في فترة قليلة، وبعض الطرق سوف تربحك ربح عالي جدا من لعبة ببجي ولكن في فترة طويلة، وتحتاج منك وقت أطول كي تحقق منها الكثير من الأرباح.

طرق ربح المال من لعبة بابجي 2021

الطريقة الأولى لربح المال من لعبة بابجي هي البطولات، والكثير منا لا يعلم أن لعبة ببجي موبايل تقوم بتنظيم بطولات عالمية، يشارك فيها أفراد من جميع أنحاء العالم وجوائزها تصل في بعض الأحيان إلى مليون ونصف دولار، ولا تقوم شركة ببجي بتنظيم بطولات صالحة لها فقط بل تنظم بطولات أيضا لصالح شركات أخرى مثل Gamers Arena، Faceit، Battlefy، عليك بتجميع وتجهيز التيم الخاص بك أو تستطيع التقدم بالدخول في المنافسة كفرد واحد، ويتم تحديد جوائز مالية قيمة للمراكز الأولي من البطولة، ولكن كن حذرا لأن الأمر يبدو صعب في البداية والكثير يهيب هذا البطولات بسبب توقع اللعب مع المحترفين، ولكن عليك بالتجربة والتركيز والاستمرار في اللعب حتى تصل لمستوى بطولي افضل، وإذا وجدت أن تلك الطريقة صعبة فتابع باقي الطرق فسوف تجد بالتأكيد طريقة تناسبك لربح المال من لعبة بابجي موبايل.

الطريقة الثانية هي الربح من خلال رفع تقيم حسابات بابجي، والكثير من محبي لعبة ببجي يريدون رفع التقييم الخاص بهم ولكن لا يستطيعون بسبب عدة أسباب منها عدم انتظام الإنترنت لديهم، وعدم الخبرة الكافية في اللعبة، بطء الجهاز المستخدم في اللعب، ولهذه الأسباب عليك بالدخول الى بعض المواقع والجروبات الخاصة بلعبة بابجي في الفيسبوك وتويتر وانستقرام، ومن خلال رفع منشور تستطيع عرض خدماتك وهي رفع تقييم حسابات بابجي بمقابل مالي، وتعرض السعر الذي تريده ومن خلال هذا الفكرة سوف تحصل على الكثير من طلبات رفع التقييم، وتعتبر هذه الفكرة سهلة وبسيطة إذا كنت محترف في لعبة بابجي.

كيف اربح مال من لعبة ببجي

تعتبر الطريقة الثالثة قريبة إلى حد كبير من الطريقة السابقة لربح المال من بابجي وهي تعتمد على عمل حسابات وبيعها، حيث أن حسابات ببجي حاليا الأكثر انتشارا للبيع والشراء أونلاين، و تستطيع عمل حساب بابجي جديد وتكبيره ورفع الآر بي لان ثم يمكنك بيع الحساب، وكلما وصلت إلى مستوي أعلى كلما استطعت فتح المزيد من الصناديق وبالتالي ترتفع قيمة الحساب أكثر، ويمكن بيع الحساب بأكثر من طريقة على سبيل المثال يمكنك عرض الحساب للبيع على موقع player Auctions، وذلك بالمبلغ الذي تحدده أنت بناء على قوة حساب بابجي.

الطريقة الرابعة هي الربح عن طريق شحن السيزون في لعبة بابجي، تقوم بعمل حساب وتشحن السيزون الخاص باللعبة ثم ستحصل على الكثير من الهدايا داخل اللعبة، وبعد ذلك قم باللعب حتى يرتفع مستوى الايميل ثم تقوم ببيعه بالسعر الذي تريده، أيضا يمكنك بيع شيء معين من الحساب مثلا عند الفوز تحصل على نقاط المعركة التي تسمى Bp وهي العملة بداخل ببجي، وبهذه العملة تستطيع شراء صناديق ثم تدخل على مواقع مثل Skins Cash ،BtskINS ،Gameflip ثم تقوم ببيع أي شيء من الحساب سواء صناديق أو أسكنات بابجي.