نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن شدات ببجي من موقع midasbuy للاشتراك في الرويال باس في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث ملايين من لاعبي لعبة ببجي العالمية عن طريقة شحن شدات ببجي من موقع midasbuy وطريقة من أجل شحن شدات ببجي مجانا بطريقة آمنة وموثوقة، وشدات ببجي عبارة عن مصطلح يتم تداوله بين اللاعبين في إشارة منهم إلى عملة ببجي الافتراضية UC والتي من خلالها يستطيع اللاعب الاشتراك في المواسم أو الرويال باس، وهي عبارة عن بطولة تمنحك العديد من المهام اليومية والأسبوعية وعند الانتهاء من تنفيذها تحصل على نقاط كثيرة من خلالها تحصل على ملابس جديدة وسكنات وتفتح صناديق وغيرها من الأشياء والمميزات الهامة للاعب.

شحن شدات ببجي من موقع midasbuy

بعد الإطلاع على العديد من طرق شحن شدات ببجي موبايل الموجودة والمتداولة بين اللاعبين وجدنا أن أكثرها غير صحيحة وغير رسمية مما تتسبب في أخذ اللاعب باند في اللعبة ولذلك كل ما عليك فعله هو اتباع الطريقة الرسمية المعتمدة من شركة ببجي العالمية حيث أعلنت الشركة عن الموقع الرسمي المعتمد midasbuy الخاص بشحن شدات ببجي موبايل لكافة الدول العربية والعالم وهو الموقع الوحيد المعتمد، والشحن يتم بالطريقة التالية :

الولوج إلى موقع pubg midasduy

قم بإدخال أي دي حسابك في لعبة ببجي

اختر طريقة الدفع المتاحة في البلد الخاصة بك

قم بتحديد عدد شدات ببجي التي تريد تحويلها للحساب

اضغط على خيار ” الدفع الآن “

قم بإدخال بيانات وسيلة الدفع التي قمت باختيارها

انقر على إنهاء أو الشحن الآن قد تختلف الصيغة من بلد لأخر

سوف يتم تحويل شدات ببجي موبايل التي قمت بطلبها فورًا إلى حسابك في لعبة ببجي فورًا .

من المميز أن موقع midasbuy يقدم من فترة إلى أخرى عروضًا مميزة على الشحن عن طريق رصيد الهاتف، وبعد شحن 6000 شدة عن طريق الهاتف أو رصيد الجوال سوف تحصل على هدية من شركة ببجي العالمية، بجانب أن الموقع مضمون 100% وسوف تحصل على الجوائز بعد الشحن من رصيد الهاتف.

لا تنسى اختيار لغة بلدك وإدخال ID الخاص بك في لعبة ببجي حتى تُسجل دخول لحسابك وأيضًا تستطيع شحن شدات ببجي من خلال شريحة زين وشركة اسيا سيل بالعراق عبر الجوال