خطوة بخطوة طريقة تحميل لعبة فورت نايت مجانا بدون فيزا download fortnite

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عمر شويل - جدة تحميل لعبة فورت نايت مجانا لعبة فورت نايت 2021 أكدت (Epic Games) أنها لن تطلق موسم Fortnite القادم لنظام (iOS) أو (macOS)، وذكرت: استمرار نزاعات مكافحة الاحتكار مع Apple فيما يتعلق بمعالجة الدفع داخل التطبيق والنزاعات الأخرى في متجر التطبيقات لا يمكنها إصدار تحديثات، الميزات الجديدة لأجهزة Apple.

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موسم فورت نايت الجديد لن يصل إلى مستخدمي أبل بعد حذف Fortnite في وقت سابق من هذا الشهر، كان هذا تطورًا متوقعًا – حذرت (Epic Games) من أنه قد يحدث في اليوم الذي تم فيه سحب التطبيق – سيكون موعد إطلاق الموسم الجديد قريبًا يوم الخميس 27 أغسطس، دون أي أخبار رسمية، لعبة ملحمية).

يقول تحديث Epic Games الجديد خصيصًا لصفحة الأسئلة الشائعة ضد Apple: حظرت Apple تحديثات Fortnite وعمليات التثبيت الجديدة في متجر التطبيقات، وقالت: إنها ستنهي قدرتنا على تطوير (Fortnite) لأجهزة Apple، لذلك لن يتم نشر هذا الموسم، في 27 أغسطس (Fortnite) لأجهزة (iOS) و (macOS) – الميزات الجديدة للإصدار 14.00.

أضافت صفحة التحديث ما يلي: “إذا كنت لا تزال ترغب في لعب (Fortnite) على Android، فيمكنك الوصول إلى أحدث إصدار من اللعبة من تطبيق Android (Epic Games) أو Samsung Galaxy App Store”، أحد العوامل التي يجب أن تواجهها (Epic Games) هو قدرتها على إقناع القاضي الذي يترأس الدعوى المرفوعة ضد Apple بإصدار أمر تقييدي مؤقت لمنع Apple (Fortnite) من الخروج من App Store ومنع Epic Games من التحديث.

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لقد أصدرنا تاريخ التحديث للعبة Fortnite الجديدة، لعبة Fortnite هي واحدة من أكثر ألعاب البقاء على قيد الحياة شيوعًا وواحدة من ألعاب Epic Games، يستخدم اللعبة ملايين اللاعبين حول العالم، وسيتم إصدار تحديث لـ Fortnite قريباً بدأ الجميع في البحث عن أهم الميزات الإضافية، حيث أن النسخة الجديدة من اللعبة بها الكثير من المميزات.

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تمامًا كما أعلنت Epicgames اليوم أنها ستطلق أحدث إصدار من اللعبة في 20 مايو (الأربعاء)، سيتم تعليق جميع خوادم اللعبة لاستلام اللعبة في الساعة 9 صباحًا بتوقيت السعودية، ولكن فقط إذا كان يجب أن تحتوي لعبة فورت نايت على المحتوى التالي: كل مستخدمي الهواتف المحمولة يجلبون العديد من المفاجآت مثل أهم الميزات الإضافية في الإصدار الجديد من اللعبة