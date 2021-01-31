نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج جديد هكر يخترق هواتف الأندرويد يخدع ويسرق بياناتهم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد الهواتف الذكية تكنولوجيا حديثة على أعلى مستوى بشكل مستمر، حيث أكدت بعض الصحف الإلكترونية العالمية أن الفئات المستهدفة هم مستخدمي نظام الأندرويد، وهذا التسلط يأتي من خلال برنامج ضار يخدع المستخدمين من أجل تنزيل تطبيق مزيف، حيث يستهدف أيضاً أجهزة الآخرين عبر برنامج الواتساب، ومن أشهر برامج الهكر التي يتم استخدامها برنامج الدودة، حيث أنه لا يمكن أن يصيب هاتف الشخص إلا إذا تلقى الرسالة بنفسه، ونقر على الرابط الذي يحتوي عليه البرنامج ومن ثم يطلب من المستخدم تمكين مجموعة متنوعة من الوظائف والأذونات، وعند تمكينها يخترق البرنامج الهاتف في الحال.

برنامج الدودة يخترق أجهزة الأندرويد :

يعتمد جميع المبرمجين في استخدامهم على التكنولوجيا الحديثة لتتمكن من سرقة المعلومات الشخصية ليتمكنوا من استخدامها، ومن ضمن المعلومات الشخصية التي يمكن سرقتها التفاصيل المصرفية لذلك نؤكد على تأمين الحسابات، فقد وجه الخبراء تحذير لكافة متابعي البرامج وخاصة من برنامج الدودة حيث يقوم بإرسال رسالة تلقائية مرة واحدة فقط بهدف تجنب الظهور مثل البريد العشوائي، ويعمل البعض على تكييف التكنولوجيا تستخدم في سرقة المعلومات الشخصية وكذلك التفاصيل المصرفية كما يحذر الخبراء، ولايتم إرسال الرسالة المحملة ببرنامج الدودة تلقائياً مرة واحدة فقط لتجنب الظهور مثل البريد العشوائي الفاضح، وفي الوقت ذاته تم تصميم عنوان URL المصاحب ليبدو مثل رابط جوجل من أجل خداع المستلم، وإذا نقر شخص ما على الرابط فإنه يعرض موقعاً يعد نسخة مقنعة من متجر جوجل بلاي ولكنه في الواقع مزيف وغير شرعي بأي حال من الأحوال، ويطلب من الشخص تنزيل تطبيق يسمى هواوي موبايل وهو لا يخص شركة هواوي ولكنه مزيف.

برنامج مزيف يخترق الهواتف :

ومن الجدير بالذكر أن المتحدث الرسمي باسم تطبيق الواتساب قد وضح في تصريح له موجه لكافة مستخدمي التطبيق أن هذا البرنامج ضار يهدف إلى خداع الأشخاص من خلال تنزيل البرنامج وإرسال رسائل تصيد من خلال الأذونات التي يتم منحها عبر نظام تشغيل الأندرويد، بالإضافة إلى أنه يبدو الهدف الأساسي من البرامج الضارة هو خداع الضحايا للوقوع في عملية احتيال اشتراك برمجيات إعلانية مما يؤدي إلى خداع الضحية”، وهذا هو أول هجوم من نوع برنامج الدودة ينتشر عبر رسائل واتساب وما يثير القلق هو أنه يمكن بالفعل توسيعه للعمل مع برنامج المراسلة الأخرى التي تستفيد من ميزة الرد السريع في نظام أندرويد أيضاً.