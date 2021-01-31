نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحميل تحديث لعبة ببجي موبايل 1.2 للموسم الجديد 2021 وشحن شدات مجانا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث لعبة ببجي ، تعتبر لعبة ببجي واحدة من أهم وأفضل ألعاب الأكشن والإثارة، وهذا هو السبب الرئيسي في نجاح اللعبة وشهرتها، حيث يلعبها ملايين الأشخاص حول العالم سواء على الهاتف أو على الكمبيوتر، ومن اهم مميزات هذه اللعبة هو إصدار تحديث ببجي بشكل دائم لكي تتناسب مع حجم التطور في الألعاب وتطور الهواتف المحمولة، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على تحديث لعبة ببجي موبايل 1.2 للموسم الجديد 2021 وعلى وضع القوة الرونية الجديد، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

تحديث لعبة ببجي الموسم 17

تم تحديث ببجي الجديد في شهر يناير 2021، وقامت اللعبة بإضافة بعض الأسلحة والملابس الجديدة، وإضافة دروع حربية جديدة، وأصبحت اللعبة ذات جودة أعلي لكي تنال إعجاب اللاعبين وتصبح ممتعه أكثر وشيقة، كما أعلنت اللعبة عن إمكانية لعب جميع اللاعبين بوضع القوة الرونية الجديد لخوض تجربة قتالية جديدة ممتعة، ولكن يجب على اللاعبين قبل القيام بعمل تحديث لعبة ببجي من توفير مساحة تخزين 613 جيجا بايت في الهواتف الأندرويد، وللهواتف IOS يجب توفير مساحة تخزين 1.5 جيجا بايت .

مميزات تحديث لعبة ببجي القوة الرونية

تحرص لعبة ببجي دائما على التواصل المستمر مع اللاعبين لكي تعرف المواد التي يحتاج لها اللاعبين إثناء اللعبة لمواجهة المنافسين وتحقيق الفوز ولكي تكون اللعبة أكثر إثارة وتشويق، لذلك وفرت ببجي التحديث الاخير المسمي بالقوة الرونية، وهذه هي مميزات القوة الرونية التي تساعدك على الفوز وهزيمة المنافسين في أسرع وقت :

تأخذ القوة الرونية رقم 1.2 وتعتمد على ساحة تكنولوجية جديدة كليا .

سوف تستمر فترة التحديث حتي يوم 7 مارس 2021، لكي يتمكن اللاعبين من خوض تجربة مميزة جديدة .

تعتمد اللعبة على جمع شظايا الرون من ساحة المعركة، ليستخدمها اللاعبين في وقت لاحق .

يوجد أنواع مختلفة من شظايا الرون مثل، الرون القطبي ورون الرياح والرون الناري، ويقدم كل نوع منهم طريقة مختلفة إثناء اللعب ومنها : ( الرون الناري ) : عبارة عن كرة من النار يتم دحرجتها ليتم حرق اللاعبين الآخرين المنافسين . ( الرون القطبي ) : عبارة عن جدار من الثلج يرفع اللاعب فوقة ويساعد في تجميد الرصاص . ( رون الرياح ) : عبارة عن درع مكون الرياح يعمل على تقليل الضرر الذي يسببه الرصاص .



طريقة شحن ببجي مجانا الموسم 17

تقدم الكثير من المواقع خدمة شحن ببجي بالكثير من الشدات المجانية مثل موقع عرب ببجي، فقط يجب عليك إتباع تلك الخطوات لكي تتمكن من شحن شدات ببجي مجانا ، وهذه هي الخطوات :

أولا يجب عليك الدخول إلى ( موقع عرب ببجي ) عن طريق شبكة الأنترنت .

) عن طريق شبكة الأنترنت . سوف تظهر لك صفحة يوجد بها مكافأة ببجي مجانا صالحة حتي عام 2023 .

ثم أضغط على خيار ( أضغط هنا للمتابعة ) .

يجب عليك الانتظار قليلا، وسوف يتم إضافة طلبك بنجاح .

سوف تظهر لك نافذة، أدخل بها رقم معرف الحساب الخاص بك ( ID ) .

أختر نوع هاتفك سواء كان أندرويد او IOS .

أختر عدد الشدات الذي تريدها سواء 660 شدة أو شحن 5000 شدة .

. أنقر على إرسال .

سوف تظهر لك نافذة جاري البحث عن حسابك في لعبة ببجي .

. ثم ظهور نافذة تم إيجاد حسابك بنجاح .

سوف تظهر نافذة جاري تحصيل المكافأة التي أخترتها سابقا، ليتم إنشاء مكافأتك بنجاح .

وأخيرا انقر على زر التحقق الآن .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم تحديث لعبة ببجي 1.2 للموسم الجديد، وطريقة الحصول على الكثير من الشدات المجانية .