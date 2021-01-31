نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات .. طريقة منع واتساب من حفظ الصور والفيديوهات تلقائياً في هاتفك المحمول في المقال التالي
عمر شويل - جدة تعد أكثر الأسئلة تكرارًا في الآونة الأخيرة هي كيفية الحفاظ على خصوصية في واتساب ومن أكثر الأمور خصوصية هي المحافظة على الوسائط والصور التي يتم مبادلتها على تطبيق الواتس اب وكذلك التي تتواجد في الوسائط الموجودة في هاتفك المحمول، حيث يقوم تطبيق واتساب بحفظ الصور والفيديوهات بشكل تلقائي على الهاتف المحمول الخاص بك، مع العلم أن الوضع الافتراضي للتطبيقات يكون فيها الوضع الافتراضي مفعل، حيث يتم حفظ الوسائط بشكل تلقائي على الهاتف المحمول.
منع حفظ الصور والوسائط والفيديوهات بشكل تلقائي عبر واتساب
إذا كنت ترغب في إيقاف حفظ الوسائط الواردة من دردشة معينة عبر واتساب سواء كانت هذه الدردشة فردية أو جماعية، عليك متابعة الخطوات التي نوضحها.
- قم بفتح الدردشة الفردية أو الجماعية التي ترغب في عدم حفظ الصور أو الوسائط من خلالها.
- بعد ذلك قم بالدخول على خيارات إضافية.
- ثم اختيار عرض جهة الاتصال والمعلومات الخاصة بالمجموعة.
- وكذلك يمكنك منع حفظ الصور والوسائط محادثة أو دردشة خاصة من خلال الدخول على جهة الاتصال التي ترغب في حجبها، ثم بعد ذلك قم بالدخول على عرض الوسائط، ثم خيار لا، ثم على تم.
طريقة منع حفظ الصور والوسائط لجميع الدردشات في واتساب
يحتاج الكثير من الأشخاص إلى زيادة الخصوصية لديهم، ومن أكثر الأمور خصوصية هي تلك الصور التي يتم تبادلها بين المستخدمين، ولكي يشعر جميع مستخدمي واتساب بمزيد من الأمان قامت شركة واتساب بإتاحة خاصية منع واتساب من حفظ الصور ومقاطع الفيديو بشكل تلقائي إلى الهاتف، إلا بعد أن يتم أخذ الإذن في ذلك، ولكي تتمكن من تفعيل هذه الخاصية يمكنك إتباع الخطوات التالية الموضحة.
- افتح تطبيق واتس اب في هاتفك المحمول.
- بعد ذلك قم بالدخول على الأيقونة الخاصة بالنقاط الثلاثة التي تتواجد في أعلى يمين الشاشة، ثم على (الإعدادات) Settings.
- بعد ذلك قم بالدخول على خيار (مساحة التخزين واستخدام البيانات) Storage and Data Usage.
- ثم على قسم (تنزيل الوسائط تلقائيًا) Media auto-download، وسوف تجد ثلاث خيارات، هي: عند استخدام بيانات الهاتف، وعند استخدام شبكة الواي فاي، و(عند التجوال) when roaming.
- بعد ذلك قم بالدخول على جميع الخيارات الظهارة لك، ثم قم بإلغاء تحديد مربع الاختيار الذي يتواجد في جوار الصور والملفات الصوتية، ومقاطع الفيديو، والمستندات الخاصة بك على حسب رغبتك.
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