نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة النهار 2021 الجديد اخر تحديث نايل سات او عرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة النهار 2021 الجديد، اخر تحديث جميع ترددات قناة AL Nahar 2021 على قمر نايل سات او قمر عرب سات ، مجموعة قنوات النهار من أهم القنوات المصرية التي تقوم أقوي المسلسلات والأفلام وكذلك برامج تلفزيونية بالإضافة الى القنوات الخاصة بالطبخ وقناة النهار الرياضية.

تردد قناة النهار 2021 الجديد

أقوي تردد لمجموعة قنوات النهار 2021 التي تعد أحد اهم القنوات الترفيهية المصرية ،كما تتميز أعمالها الدرامية بالتجدد واتخاذ طابع درامي جديد، خلال الفترة الأخيرة على تمكنت قناة النهار 2021 الجديدة من جذب أكبر عدد من المشاهدين ،لتعرف الان على تردد قنوات النهار 2021 تابع معنا:

ترددات جميع قنوات النهار نايل سات 2021

القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ النهار سينما 11785 25700 افقي 4/3 النهار رياضة 11785 25700 عمودي 4/3 النهار نور 11785 25700 عمودي 4/3 النهار رياضة 11785 25700 عمودي 4/3 النهار الفضائية 11785 25700 افقي 4/3 النهار دراما 11785 25700 افقي 4/3

تردد قناة النهار سينما 2021 نايل سات الجديد

اسم القمر : نايل سات

الاستقطاب : افقي

التردد : 11785

معدل الترميز : 27500

معامل الترميز : 3/4

جودة القناة : SD

تردد قناة النهار 1 الجديد 2021

قنوات النهار الجديدة، هي أفضل القنوات التي تقوم بتلبية احتياجات المشاهدين من أعمال فنية وسياسة وبرامج اقتصادية ودينية ، وهذه القنوات تعمل على التمسك بهويتها على الساحة المصرية والعالمية ويعمل تردد قنوات النهار 2021 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات ولاستمرار استقبال إشارة قنوات النهار 2021 على التلفاز يجب تصحيح التردد الجديد 2021 لمجموعة قنوات النهار التي يهتم بها المواطن والمجتمع وأيضا تقوم بمناقشة الملفات العربية ، وتحاول وضع حلول لكل مشاكل والملفات العربية والمصرية والعالمية اليكم تردد قناة النهار 1 :

اسم القمر : نايل سات

الاستقطاب :رأسي

التردد : 11785

معدل الترميز : 27500

معامل الترميز : 3/4

جودة القناة : SD

تردد قناة النهار دراما 2021 الجديد

تستطيع من خلال إضافة تردد قنوات النهار 2021 الجديدة انت تتابع قناة النهار دراما التي تقدم المحتوي الذى يتناسب مع عادات وتقاليد الشرقية التي تناسب وتحافظ على عدم إثارة الفتن بين جميع أطياف المجتمع ، وتحاول جاهدة بإزالة جميع المشاهد الخارجة التي تغضب الجماهير وتثير غضب الأسر المصرية والعربية وتعتبر قناة النهار دراما 2021 من القنوات العائلية التي لها جمهور كبير من العائلات والأسر، لمعرفة تردد قناة النهار دراما الجديد 2021 تابع معي: