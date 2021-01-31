جاكوار تعيد إحياء C-type سيارة السباق الأسطورية

احتفلت "جاكوار كلاسيك" بالذكرى السبعين لسيارة جاكوار الرياضية الأسطورية C-type، عبر إنتاج محدود لسيارة الجديدة المعادة إنتاجها، التي تتم صناعتها يدوياً في مركز "كلاسيك ووركس" (Classic Works) العالمي.

ويتيح برنامج استئناف الإنتاج لمحبي سيارات السباق التاريخية هذه الحصول على نموذج مبني من قبل الشركة من سيارة C-type المنتجة عام 1953 بالفرامل القرصية من جاكوار للمرة الأولى.

وكانت سيارة C-type، التي صنعت في الأساس بين عامي 1951 و1953، مشهورة بمظهرها الاستثنائي الانسيابي الذي قدمه مصمم سيارات جاكوار ومختص الديناميكيات الهوائية والفنان مالكوم ساير، وفازت سيارة C-type بسباق "لو مان 24 ساعة" (Le Mans 24 Hours) الشاق عند انطلاقتها في عام 1951، لتحقق أول سبع انتصارات متتالية لجاكوار في سباق التحمل الفرنسي.

ومنذ عام 1952، كانت سيارة C-type في صدارة السيارات التي تبنت تكنولوجيا الفرامل القرصية المبتكرة في رياضات السيارات، مع نظام شكل ثورة في عالم السيارات قدّمته جاكوار وشركة "دانلوب" (Dunlop)، لتحقق أول فوز لسيارة بفرامل قرصية مع السائق ستيرلينغ موس في سباق "جائزة ريم الكبرى" (Reims Grand Prix) في فرنسا، إلى جانب المنافسة في سباق "ميل ميغيلا" (Mille Migilia) المؤلف من 1,000 ميل في إيطاليا.

وقال دان بينك، مدير "جاكوار كلاسيك": "قاد سيارة C-type عدد من أفضل سائقي السباقات في العالم، ووضعت هذه السيارة الأساسات اللازمة لنجاحات جاكوار في سباقات التحمل، كما إن اسمها مرتبط بالابتكار في التصميم والهندسة.

وتم بيع 43 سيارة من أصل 53 تمت صناعتها في الخمسينيات لملّاك خاصين، ولكن مواصفات سيارة C-type المخصصة للإنتاج كانت محدودة بالفرامل الطبلية، مع مفحمات مزدوجة من شركة "إس يو" (SU) وفرامل بقوة 200 حصان، ضمن تصميم السيارات المخصصة للسباقات المقدم سنة 1951.

وسيتم بناء ثماني سيارات ضمن برنامج استئناف إنتاج C-type، قبل فعالية احتفالية مستوحاة من سباقات السيارات لملّاك هذه السيارات سنة 2022. وسيتم تزويد كل واحدة منها بمواصفات سيارة الفريق الفائز بسباق "لو مان" سنة 1953، بما فيها ذلك محرك سداسي الأسطوانات المستقيمة بسعة 3.4 لتر مع مفحمات "Weber 40DCO3" ثلاثية للفرامل القرصية بقوة 220 حصان.

وبالاعتماد على الخبرة التي اكتسبها القائمون على برنامج استئناف الإنتاج في "جاكوار كلاسيك" عند إعادة إنتاج سيارات E-type خفيفة الوزن، وXKSS وD-type، استعان مهندسو جاكوار بأرشيف جاكوار وطابقوا مصادر المسح الضوئي المأخوذة من سيارة C-type الأصلية، إلى جانب أحدث تقنيات الرسوم المعززة حاسوبياً، كي ينشئوا سيارة C-type أصيلة بأكبر قدر ممكن.

وسيتم ضمان الحفاظ على مواصفات السيارة الأصلية لعام 1953 بدقة، عبر الوصول الحصري إلى الرسوم الهندسية الأصلية وسجلات الشركة التي أنشأها فريق تطوير سيارة C-type الأصلية، والذي يتضمن مالكوم ساير، ومدير المسابقات لوفتي إنجلاند، والمهندسين وليلام هيينز وبوب نايت ونورمان دويس.

كما تتوفر خيارات إضافية لعملاء سيارة C-type المعاد إنتاجها، وتتضمن نظام الحفاظ على التماسك (Harness Retention System) المصدّق عليه من الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، أو الحماية من الانزلاق. ولا تقتصر وظيفة هذه السيارات على الاستعراض، فسيارات C-type الجديدة ستكون مؤهلة للسباقات التاريخية وحلبات السباقات والاستخدام على الطرقات المغلقة.