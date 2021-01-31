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عمر شويل - جدة اشحن شدات ببجي مجانا 100%، حققت لعبة ببجي نجاحا يعتبر نجاح ساحق بين ألعاب الموبايل والأندرويد ونالت شهرة كبيرة بين كل دول العالم، حصدت من المتابعين واللاعبين الملايين، حيث وصل عدد لاعبي هذه اللعبة 400 مليون لاعب حول العالم وهو عدد كبير جدا، حيث تتميز لعبة ببجي باحتوائها علي كل أنواع وأساليب التسلية عند الأصدقاء ولم يقتصر لاعبي لعبة ببجي علي الشباب فقط، بل أيضا الفتيات، أتاحت لعبة ببجي القدرة علي لعب الأصدقاء معا بسبب قدرتك علي لعب اللعبة بتشكيل مجموعات تشمل أصدقائك بحد أقصي 4 أفراد أو يمكنك لعبها بشكل منفرد مع مجموعات عشوائية وتتيح أيضا اللعبة أن تتحدث وتتواصل مع زملائك أثناء اللعبة وان تسمعهم.

ولزيادة الشغف والتسلية من خلال اللعبة أضاف صانعي اللعبة ميزة شراء عملات افتراضية تسمي شدات وهي شدات ببجي التي سنتحدث عن أهميتها وكيفية شحنها، خلال هذه المقالة سنتعرف علي ما هي ال UC وأهميتها في لعبة ببجي وكيفية شحنها وطرق الحصول عليها في اللعبة بطريقة مجانية دون الحاجة إلي دفع المال مقابل تلك العملات، في هذه المقالة اشحن شدات ببجي مجانا 100% الآن بسهولة وطرق مضمونة.

شدات ببجي مجانا 100%

أطلقت الشركة الصانعة للعبة ببجي عملات وهمية أو افتراضية داخل اللعبة، تمكنك من الحصول علي الأسلحة والأزياء المميزة داخل اللعبة التي تمكنك من قوة التنافس بينك وبين الآخرين في الجيم وتعزز من فرص وصولك إلي نهائي الجيم والفوز به من خلال شدات ببجي UC ، قامت الشركة بتحديد طرق شحن شدات ببجي سنوضحها لك .

الطريقة الأولى :

عن طريق المتجر الإلكتروني جوجل بلاي يمكنك شحن الرصيد التي تريده .

ثم تدخل إلي اللعبة وتحدد منها عدد الشدات ال UC المناسبة والمراد لك شحنها مقابل رصيدك .

وبعد تأكيدك للعملية عن طريق اختيار وسيلة الدفع ،ستصلك الشدات فورا علي بريدك الإلكتروني باللعبة .

الطريقة الثانية:

لا تعتمد علي وجود شحن رصيد في حسابك وهي طريقة سهلة وبسيطة وفرتها اللعبة للتيسير علي محبين اللعبة وهي توفير أعلانات مجانية عند مشاهدتها في المقابل تحصل علي نقاط مجانية شدات ببجي في حسابك فور انتهاء مشاهدتك للإعلان.