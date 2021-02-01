نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة نقل الرسائل من تطبيق الواتس اب لتطبيق التليجرام في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة نقل الرسائل من تطبيق الواتس اب إلى تطبيق التيلجرام والتي يبحث عنه الكثير من الأشخاص المستخدمين لتطبيق الواتس اب والتليجرام، بالتحديد بعد الاشاعات التي صاحبت تطبيق الواتس اب في بداية العام الجديد بسبب التحديثات الأخيرة التي يتم العمل بها في الشهر المقبل وفقا لما أعلن عن القائمين على تطبيق واتس اب

حيث اتجه ملايين مستخدمي تطبيق واتس آب حول العالم إلى القيام بتحميل تطبيق التيلجرام كبديلا لواتس اب، كما أعلن تطبيق التيلجرام عن طريقة لنقل محتوى رسائل الدردشة الهامة من تطبيق الواتس اب إليه، والذي يعد أمر هام يسأل عنه المستخدمين، والذي نوضحه لكم خلال هذا المقال.

نقل محادثات واتس اب لتليجرام

أعلن القائمين على تطبيق التليجرام بإصدار ميزة جديدة تتيح للمستخدمين له القيام بنقل محتوى الرسائل النصية و الدردشة الخاصة على تطبيق واتس اب للتليجرام بسهولة وقد كان التطبيق بالفعل قد أتاح تلك الميزة لمستخدمي هواتف آبل إلا أنه ولسبب غير مفهوم تمت إزالة تلك الميزة وقتها

إلا أن خبراء التليجرام اكدوا أنه سيتم اتاحة تلك الميزة قريبا حتى يتمكن المستخدمين من الاستفادة منها وليس فقط دردشة الواتس اب التي يتاح نقلها بل أيضا المحادثات الخاصة بتطبيق لاين وتطبيق تاكو تاك، وتأتي تلك الميزة من خلال تحديث التليجرام 7.4.

نقل المحادثات واتس اب لتليجرام

أما عن خطوات نقل المحادثات من تطبيق الواتس اب تطبيق التيلجرام وذلك من خلال الخطوات التالية؛

بعد القيام بفتح تطبيق واتس اذهب إلى القائمة واختار المزيد، اضغط على تصدير الدردشة، يقوم تطبيق واتس تلقائيا بإنشاء ملف مضغوط للدردشة، وحفظها على جهازك لتكون جاهزة لنقلها إلى تطبيق تليجرام، لتدخل بعدها إلى تليجرام لتقوم بمزامنة الرسائل على التطبيق.