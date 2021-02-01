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عمر شويل - جدة واتس آب يستعد لطرح ميزة جديدة لهاتف الايفون، أعلن القائمون على تطبيق واتس اب بالاتجاه لاضافة ميزة جديدة خاصة بهواتف الايفون والتي تعتمد في نظام تشغيلها على أنظمة iOS والذي وفقا لما اعلنه واتس اب سيوفر المزيد من الخصوصية والأمان لكافة المستخدمين للتطبيق، كما انه من المقرر أن يتم العمل على توفير تلك الميزة ليتم تطبيقها على كافة مستخدمي تطبيق واتس اب، و للتعرف أكثر على تلك الميزة الجديدة تابع قراءة المقال.

ميزة واتس آب الجديدة

أعلن موقع ذا فيرج The Verge الموقع التقني أن القيام بربط تطبيق واتس اب بسطح المكتب الخاص بالكمبيوتر الشخصي وذلك من خلال استخدام خاصية الواتس اب ويب، لكونه يكون اكثر امانا حيث يرجع إلى ضرورة اللجوء واستخدام نظام المصادقة البيومترية من خلال الهاتف لشاشة الجهاز الخاص بك حتى تتمكن من ربط الحساب، كما أعلنت الشركة القائمة على التطبيق أن التحديث الجديد أساسه هو التأكيد على عدم وصول أي شخص آخر للمعلومات الخاصة بك على الهاتف حتى وإن تمكن من اختراق حسابك.

التحديث الجديد للواتس اب

كما يأتي التحديث الجديد لواتس اب ليتم تمكينه على مختلف أجهزة الايفون، والتي تعمل من خلال خاصية بصمة الأصابع أو بصمة الوجه، على أنه من المقرر أن يتم تطبيقه على مدار الأيام المقبلة ليشمل كافة الأجهزة وأنظمة التشغيل الأخرى وذلك من خلال تطبيق خاصية المصادقة الحيوية

وأكدت الشركة أنها لا تسعى لإلغاء العمل بامان بصمة الاصبع أو الوجه كما يتداوله البعض إلا أنها تسعى لزيادة عامل الأمان والسعي لرفع سقف الأمان لدرجة اخرى وذلك من خلال تعميم خاصية المصادقة البيومترية كما أوضحنا، وتناشد الشركة جميع مستخدمي تطبيق واتس اب بعدم الانسياق وراء الإشاعات التي يتم تداولها خلال تلك الفترة والتواصل المباشر للرد على كافة الاستفسارات.