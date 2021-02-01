أمور مهمة بواتساب WhatsApp يجب عليك تجنبها ولا يمكن تجاهلها 

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عمر شويل - جدة أمور مهمة بواتساب WhatsApp، إليك الأمور التي يجب عليك تجنبها على التطبيق ولا يجب عليك تجاهلها،ويجب على المستخدمين ان يتعرفوا عليها حتى يحذروها وذلك لانها تعبر من الامور الغير معلنة للتطبيق، وهو ما قد يجعل المستخدم يتعرض لبعض النصوص المزعجة، فقط كل ما علينا فعله هو معرفة ما يعلنه النظام وما يحظره، بمعنى ان يدرك مستخدم الواتساب ما يفعل ومالايفعل.

أمور مهمة بواتساب WhatsApp

تطبيق الواتس آب من أكثر التطبيقات المستخدمة عالميا في مواقع التواصل الإجتماعي، ويقوم بتفاعل معه الملاين من الناس حول العالم، ولكن هناك بعض المهام التي يجب ان نعيها تماما أثناء إستخدامنا له وأيضا منها ما يجب تجنبه تماما.

مهام المستخدم للتطبيق

1:الرد على الرسائل المعلقة التي تم ارسالها للمستخدم والتي قد يكون بعضها مهم ويحتاج الى سرعة بالرد.

2:عند إجراء محادثة مع أحد مستخدمي التطبيق، يرجى تضمين بعض الميزات مثل الرموز التعبيرية حتى تجعل المحادثة مثيرة وتظهر أنك ذو طابع خاص، مما يجعل إموجيس المحادثة أقل صعوبة.

3:يرجى كتم صوت مجموعاتك حتى لا تصدر ضوضاء مزعجة،فحين دخولك عبر مجموعات للدردشة بتطبيق الواتساب WhatsApp، سوف تستقبل الكثير من الرسائل وهو ما سوف يصدر اصواتا قد تزعج من هم حولك.

4:اجعل خاصية التصحيح التلقائي للكلمات معطلة لديك، لأنها ستجعل كلماتك فاقدة للمعنى المراد إيصاله للمستخدم اللآخر.

محظورات تطبيق الواتساب WhatsApp

1: إحذر استخدام المصطلحات الوقحة والمرادفات المسيئة، وتعامل كما لو انك تتحدث مع شخص ما وجه لوجه.

2: لا تستخدم الكثير من الرموز التعبيرية غير ذات الصلة بالصياغ المرسل، تكرار هذا سيجعل المحادثة سخيفة، لا يتعين عليك إرسال رمز مع كل رسالة نصية.

3: ليس عليك أبدًا إعادة توجيه رسائل الدردشات الجماعية إلى جهات الاتصال خاصتك بك لأنه سيصبح امرا مزعج للمستخدمين الذين سيتلقون الرسالة إذا لم يهتمون بها.

4: تجنب كتابة الرموز والاختصارات ولا يكن إستخدامك لها بشكل دائم فقد يري البعض انها ذات طابع ساخر.

5: لا تقم بتكوين مجموعات وأضافة الأشخاص دون سؤالهم مسبقا فقد يكون الأمر غاية بالإزعاج لبعض المستخدمين.