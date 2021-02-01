نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرقام خدمة عملاء فودافون الخط لمالكى خط فودافون وأورانج واتصالات في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة عملاء فودافون ، خدمة فريدة من نوعها تقدمها شركة فودافون لخدمة عملائها تسهيلاً لهم لتقديم الشكاوى والاستفسارات، ولحل أى مشكلة تواجههم، فتقدم خدمة عملاء فودافون أرقام خدمة عملاء فودافون الخط لمالكى خط فودافون وأورانج واتصالات ، وتقدم خدمة فودافون الخط لعملاء اورانج واتصالات من خلال أرقام محددة، وتعمل خدمة عملاء فودافون على توفير كافة الخدمات المختلفة التى يحتاجها العميل بمجال الاتصالات وخدمة الإنترنت، فقد أثبتت شركة فودافون نفسها فى مجال الاتصالات بمختلف أنحاء العالم، مما أتاح لها انتشارًا كبيرًا وخاصة في الأسواق المصرية، مما جعلها في منافسة كبيرة مع أكبر شركات الاتصالات فى العالم

رقم خدمة عملاء فودافون كاش

تقوم خدمة عملاء فودافون بتقديم خدمات أخرى بخلاف خدمات الاتصالات والانترنت المنزلى، فتقدم خدمة تحويل الأموال لعملاء الشركة بمختلف أنحاء العالم من خلال خدمة فودافون كاش.

خدمة فودافون كاش

هى محفظة إلكترونية مجانية تُمكن العميل من سحب الفلوس واستخدامها لسداد المستحقات المالية الخاصة به وسداد أمواله، فهى توفر للعميل إمكانية تحويل واستقبال رصيد كاش لأى رقم فودافون بمصر وتتم هذه العملية فى ثوانٍ معدودة، وسمحت شركة فودافون التعامل لعملائها بكل سهولة ولين، وصارت مصدرًا هامًا لكافة عملائها، فالكثير من مستفيدى خدمة فودافون كاش يريدون معرفة رقم خدمة عملاء فودافون كاش لاستخدامه والاستفادة منه في أى وقت والرقم هو 7001 ومن خلال هذا الرقم يُمكنك التواصل معهم خلال الـ 24 ساعة والحصول على خدمة مميزة وفريدة، فمن خلال هذا الرقم يقوم موظفى فودافون كاش الرد على جميع استفسارات عملائها على مدار اليوم لحل مشاكلهم، وخاصة بعد الظروف التى تمر بها مختلف البلدان من انتشار جائحة كورونا مما أدى إلى تشجيع الكثيرين للجوء لخدمة فودافون كاش هروبًا من التزاحم والتجمعات.

الحد الاقصى للتحويل فى خدمة فودافون كاش

وقد حددت شركة فودافون كاش قيمة الحد الأقصى للسحب اليومى والشهري لخدمة فودافون كاش وهو 30 ألف جنيه للسحب اليومى، و100 ألف جنيه للسحب الشهري، ومن الممكن الاستعلام عن رصيد فودافون كاش عن طريق الكود التالي ( *9*13#) وبعد ذلك يتم ادخال الرقم السرى والإستعلام عن الرصيد،ويستطيع العميل أيضًا تحويل رصيد فودافون كاش إلى أى رقم فودافون كاش أخر عن طريق الكود التالي( *9*7 رقم التليفون* المبلغ#).

رقم خدمة عملاء فودافون الخط لعملاء فودافون وموبينيل واتصالات

ولمعرفة أرقام خدمات فودافون الخط لمالكى فودافون وأورانج واتصالات عليك اتباع التالى:

لعملاء خدمة فودافون ، يـُمكنك الاستعلام عن أى استفسار من خلال رقم 888 .

، يـُمكنك الاستعلام عن أى استفسار من خلال رقم . لخدمة موبينيل واتصالات، يُمكنك التواصل معهم من خلال الرقم المختصر الموحد 16888 أو من خلال رقم الموبايل 010018888888.

خدمة فودافون للانترنت

وقد وفرت شركة فودافون لعملائها رقم للتواصل لتلقى شكاوى الانترنت من خلال الرقم التالى من أى موبايل 2828 ومن أى رقم أرضى 0225292828