- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف Oppo X Tom Ford الجديد وسعره في السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة قامت شركة أوبو بالإعلان عن هاتفها الجديد Oppo X Tom Ford بعد أن حققت أرباح كثيرة في الأسواق، حيث قامت الشركة بعمل هاتف حديث بمواصفات رائدة، حيث أن يتميز الهاتف أنه يدعم شريحتين اتصال، ويأتي الهاتف بمعالج من نوع كوالكوم سناب دراغون، ويأتي الهاتف بوزن 350 جرام، تصنع خامات الهاتف من واجهة زجاجية من زجاج غوريلا الجيل السادس، ظهر زجاجي (زجاج غوريلا 6)، هيكل من الألومنيوم، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على مواصفات وسعر هاتف Oppo X Tom Ford.
مواصفات هاتف Oppo X Tom Ford
يحتوي هاتف Oppo X Tom Ford على بعض المواصفات وهي كالتالي:-
- يدعم الهاتف شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس.
- يدعم الهاتف شريحتين اتصال من نوع Nano Sim.
- تصنع خامات الهاتف من واجهة زجاجية من زجاج غوريلا الجيل السادس، ظهر زجاجي (زجاج غوريلا 6)، هيكل من الألومنيوم.
- تأتي شاشة الهاتف من نوع AMOLED ، بحجم 8.0 بوصه، بدقة 2200 × 2480 بكسل 414 بكسل لكل بوصة
- يتوفر من الهاتف اللون الأسود واللون الأزرق.
- يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 10.
- يأتي الهاتف بمعالج من نوع كوالكوم سناب دراغون (5 نانومتر)، ثماني النواة (1×2.84 جيجاهرتز Kryo 680 & 3×2.XX جيجاهرتز Kryo 680 & 4×1.XX جيجاهرتز Kryo 680، بالإضافة الي معالج رسومي من نوع ادرينو.
- تأتي الذاكرة الداخلية للهاتف بدقة 256/512 جيجابايت، تأتي الذاكرة العشوائية للهاتف بدقة 8 جيجابايت.
- تأتي الكاميرا الخلفية للهاتف ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولي بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 وهي الكاميرا الأساسية، وتأتي الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2، وتأتي الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4، بالإضافة الي فلاش ليد.
- تأتي الكاميرا الأمامية للهاتف واحدة حيث تأتي بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0، تدعم خاصية التصوير الـ HDR.
- تأتي بطارية الهاتف من نوع ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة بسعة 5000 ملى امبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 120 وات.
- يدعم الهاتف منفذ السماعات 3.5 ملي.
- يدعم الهاتف مستشعرات أخري منها البصمة، التسارع، الدوران، القرب، البوصلة، البارومتر والأشعة تحت الحمراء.
- يدعم الهاتف الواي فاي Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot.
أسعار الهاتف
سوف نتعرف على سعر هاتف Oppo X Tom Ford كالتالي:-
- السعر في مصر 23780 جنيه مصري.
- السعر في السعودية 5575 ريال سعودي.
- السعر في الامارات 5460 درهم إماراتي.
- السعر في الهند 111250 روبية هندية.
- السعر في العراق 1768600 دينار عراقي.
- السعر بالدولار 1485 دولار أمريكي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواصفات هاتف Oppo X Tom Ford الجديد وسعره في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.