نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف Oppo X Tom Ford الجديد وسعره في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت شركة أوبو بالإعلان عن هاتفها الجديد Oppo X Tom Ford بعد أن حققت أرباح كثيرة في الأسواق، حيث قامت الشركة بعمل هاتف حديث بمواصفات رائدة، حيث أن يتميز الهاتف أنه يدعم شريحتين اتصال، ويأتي الهاتف بمعالج من نوع كوالكوم سناب دراغون، ويأتي الهاتف بوزن 350 جرام، تصنع خامات الهاتف من واجهة زجاجية من زجاج غوريلا الجيل السادس، ظهر زجاجي (زجاج غوريلا 6)، هيكل من الألومنيوم، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على مواصفات وسعر هاتف Oppo X Tom Ford.

مواصفات هاتف Oppo X Tom Ford

يحتوي هاتف Oppo X Tom Ford على بعض المواصفات وهي كالتالي:-

يدعم الهاتف شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس. يدعم الهاتف شريحتين اتصال من نوع Nano Sim. تصنع خامات الهاتف من واجهة زجاجية من زجاج غوريلا الجيل السادس، ظهر زجاجي (زجاج غوريلا 6)، هيكل من الألومنيوم. تأتي شاشة الهاتف من نوع AMOLED ، بحجم 8.0 بوصه، بدقة 2200 × 2480 بكسل 414 بكسل لكل بوصة يتوفر من الهاتف اللون الأسود واللون الأزرق. يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 10. يأتي الهاتف بمعالج من نوع كوالكوم سناب دراغون (5 نانومتر)، ثماني النواة (1×2.84 جيجاهرتز Kryo 680 & 3×2.XX جيجاهرتز Kryo 680 & 4×1.XX جيجاهرتز Kryo 680، بالإضافة الي معالج رسومي من نوع ادرينو. تأتي الذاكرة الداخلية للهاتف بدقة 256/512 جيجابايت، تأتي الذاكرة العشوائية للهاتف بدقة 8 جيجابايت. تأتي الكاميرا الخلفية للهاتف ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولي بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 وهي الكاميرا الأساسية، وتأتي الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2، وتأتي الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4، بالإضافة الي فلاش ليد. تأتي الكاميرا الأمامية للهاتف واحدة حيث تأتي بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0، تدعم خاصية التصوير الـ HDR. تأتي بطارية الهاتف من نوع ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة بسعة 5000 ملى امبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 120 وات. يدعم الهاتف منفذ السماعات 3.5 ملي. يدعم الهاتف مستشعرات أخري منها البصمة، التسارع، الدوران، القرب، البوصلة، البارومتر والأشعة تحت الحمراء. يدعم الهاتف الواي فاي Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot.

أسعار الهاتف

سوف نتعرف على سعر هاتف Oppo X Tom Ford كالتالي:-