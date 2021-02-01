نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً لعبة بابجي .. أفضل ألعاب Battle Royale 2021 تشبه لعبة PUBG بدون نت أو تقطيع في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان عن صدور ألعاب ستقضي على لعبة بابجي بعد انتهاء شهر يناير 2021، وهي من أفضل ألعاب Battle Royale 2021 التي تشبه لعبة PUBG بدون نت أو تقطيع وبحجم صغير لهواتف الأندرويد، حيث أصبح اليوم أكثر نوعية يهواها الشباب والمراهقين وحتى الأكبر عُمرا هي فئة ألعاب Battle Royale، التي يتم اللعب فيها بواسطة أشخاص حقيقين وتتكون من 100 فرد يصارعون على البقاء والذي يبقي هو الفائز، وكلا منا على دراية بالاستحواذ الذي حصلت عليه لعبة PUBG في عالم ألعاب الموبايل خلال السنوات الأخيرة، ولكن هذا لن يستمر طيلة الأعوام القادمة وفقا للتوقعات، حيث سنتناول في حديثنا اليوم لعبة باتل رويال fau-g المُنتظرة بشدة والتي تم تنزيلها أخيرا على جوجل بلاي، وكذلك لعبة cs-go الشهيرة على الـ PC أصبح يمكنك الآن تحميلها على جوالك، بالاضافة إلى لعبة فورت نايت للأجهزة الضعيفة.

أفضل ألعاب Battle Royale 2021 تشبه لعبة PUBG

لعبة باتل رويال فوج الهندية الجديدة fau-g والتي أصبحت أكثر الألعاب شهرة وضجة في الأيام الأخيرة، حيث تم الإعلان عن اللعبة بعد حظر لعبة بابجي في دولة الهند،ولكن ما تم الإفصاح عنه لاحقاً أن تلك اللعبة كان سوف يتم إصدارها قبل حظر لعبة PUBG، ولكن حظر لعبة PUBG ما هو سوى خبر ليساعد ألعاب باتل رويال في الانتشار، وتم بالفعل إصدار تسجيل مُسبق رسمي من صانعي اللعبة يوضح مزاياها وطريقة تشغيلها لتكون بديل مثالي عن لعبة بابجي موبايل.

لعبة cs-go أيضاً من أفضل ألعاب Battle Royale 2021 وبديلا رائعاً عن لعبة بابجي موبايل، وتُعد أحد أبرز ألعاب القتال الموجودة على ال PC والتي حصلت على شهرة هائلة مؤخرا، وأصبح الكثير يبحث عن تطبيق للعبة على الجوال، ولذلك قامت شركة بيلي بيلي اليابانية بالإعلان عن إصدار لعبة cs-go على الجوال بمُحرك un real 4، وذلك مع توافر game play للعبة من داخل الجوال لتتعرف على مزايا اللعبة وطريقة لعبها بالتفاصيل، بهدف الاطلاع على أراء الجميع لمعرفة التعديلات التي يجب تحسينها للوصول إلى ما يتمناه ويبحث عنه الجميع من لاعبي cs-go.

لعبة فورت نايت للأجهزة الضعيفة

لعبة فورت نايت fortnite للأجهزة الضعيفة والتي تُعد أحد الألعاب القتالية فئة Battle Royale المتميزة، ولكن ما يُفرقها عن باتل رويال وسي إس جو أنها تختص بالأجهزة الضعيفة، حيث تعد بديلاُ جيداً عن لعبة Pubg في حالة عدم امتلاكك لجهاز ذو مواصفات قوية،وستكون قادرا على المشاركة في معارك بأسلوب لاعب ضد لاعب مع لاعبين آخري،ن والذين يلعبون على أجهزة PC ،PS4 ،Xbox One ،iOS وأجهزة أندرويد، بالإضافة أن اللعبة تُتيح لك إمكانية إنجاز مباني على منطقة لعبك لتستعمل تلك المباني كملاجئ لتبحث عن الذخيرة بها ولتحمي نفسك بداخلها.