نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل أنواع أجهزة الرسيفر الحديثة لإستقبال القمر الصناعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل أنواع أجهزة الرسيفر الحديثة لإستقبال القمر الصناعي: أصبح العالم يبدو كقرية صغيرة من بداية التطور الكبير في مجال التكنولوجيا والتقنية ووسائل الإتصالات الحديثة، وكان للقنوات الفضائية دور بذلك أيضاً، حيث أصبح بإمكان الأفراد رؤية الدول الأخري من خلال ضغطة زر، ولمواكبة هذا الأمر كان لابد من ظهور أنواع حديثة من أجهزة الرسيفر التي تتميز بقدرتها علي إستقبال عدد كبير من القنوات بصورة جيدة، ومن بين هذة الأجهزة، كانت الأجهزة التي تعمل بخاصية HD المذهلة، إلا أن التوسع الكبير وظهور الكثير من الأنواع حير الراغبين بالشراء حول الخيار الأفضل لذا لابد من الإطلاع علي ميزات وخصائص الجهاز قبل إتخاذ القرار

أفضل أنواع أجهزة الرسيفر وأحدث المواصفات 2021

تتوافر حالياً في الأسواق والمولات والمتاجر علي مستوي العالم العربي الكثير من أنواع أجهزة الإستقبال، وحين نقبل علي شراء جهاز رسيفر لابد أن نفكر كثيراً في مواصفات الرسيفر الذي سنشترية مع كثرة الأنواع والموديلات المختلفة، وإليكم هذة المواصفات التي يجب مراعاة وجودة في جهاز الإستقبال لديك:

خاصية إستقبال القنوات القياسية dvb-s.

منفذ شبكة الإنترنت.

بروسيسور قوي قادر علي إتمام العمليات خلال وقت قصير.

منافذ e-sata/sata

منافذ USB.

تقنية واي فاي.

منفذ HDMI.

مشغل DVD.

خاصية دعم إستقبال القنوات الفضائية من خلال الإنترنت iptv.

مواصفات رسيفر Tiger AG H3 Plus

يتميز هذا الرسيفر بشكل جديد وتصميم عصري مع خامات عالية الجودة للجهاز، ويأتي بمعالج قوي 2507l مالتي ستريم الجديد، ومزود أيضا بفلاشة داخلية للذاكرة العشوائية بسعة 8 ميجابايت لضمان السرعة والأداء وعدم تهنيج الجهاز، والحفاظ علي أعلي مستوي تشغيل للجهاز، ويأتي الجهاز مدمج معة واي فاي داخل الجهاز، ويأتي الريموت الخاص بة يعمل بالبلوثوث، ويدعم خاصية ip2 sat المميزة والمعروفة، ويدعم خاصية تصفح اليوتيوب من خلال الرسيفر ومشاهدة الفيديوهات مباشرة باللغة العربية، ويدعم الترجمة الفورية، وبة ذاكرة تخزين8000 قناة، ويدعم العديد من الإمكانيات والمميزات سوف تكتشفها بنفسك.

محتويات علبة رسيفر تايجر اتش 3 بلس