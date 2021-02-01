نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق فعالة لشحن شدات ببجي مجانا 2021 Free UC PUBG بطريقة شرعية 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث جميع لاعبي ببجي موبايل عن طرق للحصول شدات ببجي للتمكن من اللعب بطلاقة دون قيود حيث تُعيق قلة الشدات أثناء اللعب على عدم القدرة من شراء المعدات الخاصة باللعب وعدم القدرة على شراء ملابس جديدة ويوجد طرق مختلفة للحصول على شدات ببجي ومنهم المجانية والأخرى بمقابل مادي ولكن يتعرض الكثير من اللاعبين إلي عمليات النصب عن شحن الشدات وفي النهاية عدم الحصول عليها لذلك أصبح البعض لا يعرف كيفية التصرف والتعرف على معظم كيفية الحصول على تلك الشدات والحصول عليها فعلياً بعيداً عن النصب والإحتيال يمكنك متابعة هذا المقال.

شحن شدات بابجي مجانا 2021

طريقة شراء البطاقات من المواقع المختلفة:

تعتبر هذه الطريقة هي أساس طرق الشحن ويستخدمها أكثر من نصف اللاعبين على مستوى العالم عن طريق تحميل موقع بطاقتي وعند التحميل سيتم سماع الفيديو المطروح ثم تسجيل بالبريد الإلكتروني الخاص بك داخل اللعبة وسيتم إرسال رمز على البريد لتفعيل الموقع ثم تقوم بالدخول في اللعبة من داخل برنامج بطاقاتي وكتابة رقم id وكتابة الرقم الظاهر على الشاشة للتأكيد من الإستخدام الأدمي ولتأكيد الشحن يجب الضغط على كلمة redeem أسفل الشاشة لتفعيل الشحن.

طريقة بطاقات جوجل بلاي:

الذهاب إلي فني للألعاب من خلال منافذ الموبايلات وشحن حساب جوجل بلاي بقيمة ثلاثة دولار على الأقل ثم تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني داخل اللعبة و الـ id الخاص بك، سيظهر العديد من الخيارات إختيار شحن الشدات وتحديد الكمية المطلوبة ثم اختيار طريقة الدفع عبر جوجل بلاي وسيتم الحصول على الشدات فوراً.

ملحوظة

تعتبر لعبة فرى فاير أكثر الألعاب التي تم إصدارها في الثلاث سنوات الأخيرة تطابقاً مع لعبة ببجي موبايل لذلك هي اللعبة الشبيهة لها حتى في طريقة اللعب والساحة القتالية وكذلك طريقة الشحن عبر بطاقات جوجل بلاي وغيرهم من طرق الشحن، بالرغم من تشابه كلاً من فري فاير وببجي موبايل إلا أن كل لعبة تُحظي بجماهير من اللاعبين يتخطى الملايين ولعل الاختلاف الوحيد بين بيجي وفري فاير هو وحدة التخزين التي تحتاجها اللعبة حيث تحتاج ببجي إلي مساحة كبيرة وإصدار معين لذلك يجد البعض بها نوعاً من التعقيد على عكس فرى فاير التي لا تحتاج إلى مساحة تخزين عالية.